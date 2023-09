Ana Sofía Henao se destapó sobre calvario que vive al ser acosada por un hombre en redes: “He sentido miedo”

Ana Sofía Henao se convirtió en una de las modelos más famosas de la industria colombiana debido a la imagen que construyó años atrás. La celebridad conquistó con su belleza, su talento y su profesionalismo, acompañando la adolescencia de muchas personas, que la recuerdan en la actualidad con mucho cariño.

La paisa llamó la atención en redes sociales con los contenidos junto a su familia, los detalles de su vida, los proyectos que emprende y las dinámicas que suele realizar en ocasiones con sus seguidores. Poco a poco captó las miradas de más personas, quienes quisieron saber más de su intimidad y de la rutina que llevaba.

Sin embargo, semanas atrás, Ana Sofía Henao utilizó su cuenta oficial de Instagram para comentar una incómoda situación que lleva lidiando desde hace años y que no la deja tranquila. La antioqueña mencionó que estaba siendo acosada por alguien a través de las redes sociales, por lo que ya no sabía qué hacer al respecto.

Ana Sofía Henao denuncia en redes que tiene un acosador hace años | Foto: Cuenta de instagram @anasofiahenaoe

A través de las historias de este espacio digital, la paisa expresó que estaba asustada y con tono de angustia contó lo que le viene sucediendo: “Esto es una llamada para pedir ayuda. En mi familia tenemos un acosador y no importa si lo denuncio porque no pasa nada. Ya que tiene una orden, pero a cada lugar que me muevo tengo que ir a la estación a decir que él tiene una orden para que me den un papel. Se hace un poquito engorroso”.

“Llega uno a pensar tantas cosas, porque sí da miedo, no lo puedo negar. Me genera impotencia porque no sabe uno qué puede hacer una persona enferma y esto es otro nivel. Entonces, si alguien sabe qué más puedo hacer, cómo más puedo actuar, pues ayúdenme, por favor, porque no quiero que esta situación tenga otro tipo de consecuencias”, concluyó la famosa modelo.

La modelo comentó sobre esta incómoda situación que vive - Foto: Instagram @anasofiahenaoe | Foto: Foto: Instagram @anasofiahenaoe

En aquellos videos se pudo detallar que la paisa relataba un poco de este tema, apuntando a que ya era hostigamiento y un ambiente fuerte, el cual ya pasaba a su familia. La ilustradora puntualizó en que había que hacer algo para regular estos sucesos, pues las redes eran para darles buenos usos.

“Es persecución, es hostigamiento, son cosas fuertes. Yo quisiera saber qué más podemos hacer por redes porque él cambia de usuario y ya, se puede poner un nombre de mujer; sigue escribiendo las mismas historias, me sigue hostigando, a los integrantes de mi familia”, comentó en uno de los videos.

La modelo Ana Sofía Henao , se refirió a la denuncia que interpuso contra un acosador que la persiguió durante 5 años.



Conozca detalles sobre esta historia.https://t.co/mZdyYbwUJ1 pic.twitter.com/vIC689wU4T — La Red Caracol (@LaRedCaracol) September 2, 2023

Sin embargo, reciente, Ana Sofía Henao concedió una entrevista a La Red, de Caracol Televisión, donde se sinceró sobre esta constante situación que atraviesa desde hace varios años. En la charla con el medio, la colombiana aseguró que esta persona aparecía y desaparecía, por lo que no era sencillo dar con su paradero y no era fácil de lidiar.

“Durante muchos años aparece, desaparece, pero últimamente ya sobrepasó los límites, y dije: entonces decidí emprender acciones legales. Esto no puede pasar, las redes sociales son para usarla de una forma positiva”, apuntó en el formato.

La modelo comentó sobre el acosador que la persigue en redes sociales. | Foto: Fotograma, 2:27, La Red: Ana Sofía Henao denuncia que un hombre la acosa por redes sociales - Caracol TV - YouTube Caracol televisión

“Hace muchos años, por ahí cinco o cuatro años, en redes es muy fácil. Tú bloqueas al usuario y aparece otro, que es el mismo, pero con diferente nombre. Yo alcanzo a identificar la manera en la que escribe, cómo se comunica, pero bueno... vamos bien”, agregó, señalando que identificaba el estilo de hablar de aquella persona.

La emprendedora aceptó que sintió miedo por el acoso a su familia, pero afirmó que nunca contestó los mensajes de aquel sujeto para evitar que todo se tornara peor y más grave. La antioqueña enfatizó que solamente bloqueaba los perfiles que llegaban a escribirle, evitando el más mínimo contacto.

Ana Sofía Henao | Foto: Instagram @anasofiahenaoe

“Yo nunca contesté, yo bloqueaba, uno no puede caer en ese juego. He sentido miedo porque cuando se meten con tu familia, con una menor de edad, es otra cosa, es otro cuento. Siempre se siente miedo, pero soy una persona muy tranquila y sé que de la mano de Dios todo va a salir muy bien”, comentó en el medio.