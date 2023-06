Andrea Noceti dio a luz a sus gemelos y compartió una emotiva foto en redes

Andrea Noceti fue señorita Colombia en el 2000 y ha trabajado como actriz en varias producciones a nivel nacional. Participó en ‘Yo soy Betty, la fea’ como ella misma, pero en el 2005 sorprendió a todos con su papel de Adriana León en ‘El pasado no perdona’. Su papel más recordado es el de Fernanda Sanmiguel en ‘Nuevo rico, nuevo pobre’, y de ahí en adelante ha trabajo en telenovelas como ‘Bermúdez’, ‘La Madame’ y ‘En la boca del lobo’.

Andrea Nocetti hizo parte del elenco de la telenovela del Canal Caracol. - Foto: Caracol TV

La cartagenera está feliz por la situación que está viviendo en la actualidad, pero también se mostró muy sorprendida. En una publicación que hizo en sus redes sociales dijo que ya sentía a sus bebés moviéndose como pescaditos en su panza.

En una entrevista que concedió para ‘Lo sé todo’ dijo que su embarazo se dio por inseminación. “Fue solo un embrioncito el que me implantaron”, aseguró, pero su sorpresa llegó después cuando le anunciaron que estaba embarazada de gemelos. “Nunca me imaginé que iba a tener dos. Dos por el precio de uno”, le dijo al programa de chismes.

“Dije: ‘es ahora o nunca’ porque ya el tiempo me cogió... la edad. Entonces empecé mi proceso (...) Me hicieron la transferencia del embrión y ‘cuajó’ perfecto. Cuando me hicieron la ecografía de cinco semanas y media, me dicen que son dos; eso no puede ser posible (...) Porque solo pasa en el 25 % de los casos, de gemelos. Fue solamente un embrión el que me implantaron, así que nunca me lo imaginé (...) Me pusieron uno solo y se dividió”, contó Noceti en el programa.

Aunque lleva algunos años alejada de la televisión, manifestó su intención de regresar. Sin embargo, ahora estará enfocada en la crianza de sus pequeños, a quienes dejó ver en una tierna fotografía compartida en su Instagram donde decía “mis angelitos”. A los gemelos se les ve de espalda y uno está vestido de amarillo, mientras que el otro con una pijama gris.

Lo que llamó la atención de la imagen es que tienen unas alas de ángeles en los atuendos, cosa que no dejaron pasar sus seguidores y que comentaron. “¡Andre que felicidad! ¡Amor infinito para ustedes!!!”; “Mil Bendiciones para esos príncipes y para la familia! Felicitaciones 😘🤗😘”; “Felicitaciones que maravilla todo lo mejor 😍”.

Uno de los mensajes que dejó algo confundidos a los seguidores de la exreina fue el de Sergio Barbosa, quien dijo: “¡Doble! ¡Niña! Que capacidad... Felicitaciones 🙂”. Aunque no se ha hablado del sexo de los gemelos, el famoso colombiano puso a dudar si en realidad se trataban de dos pequeñas.

Los gemelos de la exreina ya nacieron - Foto: @andrenoceti

Noceti ya es madre de un niño, Lucian Minski, quien nació cuando ella tenía 42 años, lo que hizo pensar en su momento que este sería su único embarazo. Sin embargo, la exvillana de Nuevo rico, nuevo pobre, dejó a sus seguidores bastante anonadados con la noticia de esta dos nuevas motivaciones que llegan a su vida.

Hace algunos años Andrea Noceti habló de los problemas de salud que presentó después de haber grabado ‘Nuevo rico, nuevo pobre’. Luego de realizarse unos exámenes le detectaron un carcinoma papilar de tiroides. “La biopsia salió positiva (...) y a mí que me digan esa vaina yo enseguida me asusté”, dijo en su momento en entrevista para ‘Se dice de mí’.

Andrea Nocetti dio a luz a sus gemelos a sus 44 años. - Foto: Foto tomada de Instagram @andrenoceti

“Me tocó operarme. Miré opciones en Colombia, pero me terminé operando en Estados Unidos. Fue un tema difícil porque yo nunca me había operado de nada y nunca me habían puesto anestesia general”, expresó. Dijo que durante esa época sintió mucho miedo, pero que ahora está enfocada en su familia y sus pequeños.