“Me tomé mi tiempo”: Andrea Noceti responde a críticas por su embarazo de gemelos a los 44 años

Meses atrás, la exseñorita Colombia del año 2000, Andrea Noceti, compartió una noticia en su cuenta de Instagram. Con una fotografía dejó a sus más de 200 mil seguidores con la boca abierta; en vestido de baño y desde Playa del Carmen, en México, dio a conocer las ‘buenas nuevas’.

La modelo, a sus 44 años de edad, está esperando gemelos, algo que sorprendió a muchos de quienes están pendientes de sus publicaciones.

En la fotografía, se ve a la cartagenera luciendo su hermosa barriga y, a juzgar por una de las etiquetas que puso en el mensaje que acompañó la imagen, hoy en día estaría llegando a las 30 semanas de embarazo, lo que la ubica en el séptimo mes de gestación.

Con esta fotografía, Andrea Noceti dio a conocer su embarazo. - Foto: Foto tomada de Instagram @andrenoceti

Pues bien, recientemente, la reconocida actriz de Nuevo rico, nuevo pobre, habló en entrevista con el programa de chismes, La Red, del Canal Caracol, sobre lo que ha sido su proceso con el embarazo de gemelos idénticos.

“Dije: ‘es ahora o nunca’ porque ya el tiempo me cogió... la edad. Entonces empecé mi proceso (...) Me hicieron la transferencia del embrión y ‘cuajó' perfecto. Cuando me hicieron la ecografía de cinco semana y media, me dicen que son dos; eso no puede ser posible (...) Porque solo pasa en el 25 % de los casos, de gemelos. Fue solamente un embrión el que me implantaron, así que nunca me lo imaginé (...) Me pusieron uno solo y se dividió”, contó Noceti en el programa.

Asimismo, aprovechó el espacio para responderle a aquellas personas que la han criticado por su embarazo a sus 44 años.

“Me decían: ‘Ay no, pero ya está muy vieja, pareces abuela’. Obviamente hay abuelas de mi edad porque los tuvieron súper temprano, pero siento que a esta edad se ha logrado más cosas, se tiene un mayor entendimiento sobre un hijo”, resaltó la cartagenera de descendencia italiana.

Noceti ya es madre de un niño, Lucian Minski, quien nació cuando ella tenía 42 años, lo que hizo pensar en su momento que este sería su único embarazo. Sin embargo, la exvillana de Nuevo rico, nuevo pobre dejó a sus seguidores bastante anonadados con la noticia de esta dos nuevas motivaciones que llegan a su vida.

La exreina ya es madre de un niño y ahora afrontará su segundo embarazo. - Foto: Getty e intsagram ofical de Andrea Noceti @andrenoceti / Montaje Semana

Algunas celebridades reaccionaron a la noticia y no pudieron ocultar su emoción luego de enterarse de que Noceti está esperando gemelos. Una de ellas fue la también exseñorita Colombia Taliana Vargas, quien le escribió: “Andre, ¡qué noticia más espectacular! Me alegro mucho por ti y toda tu familia”. Por su parte, la expresentadora de televisión y actriz Ana María Trujillo también dejó ver su emoción y comentó: “Me va a dar algo, qué emoción”.

Así como ellas, Juliana Galvis, Carolina Acevedo, Diva Jessurum, Catalina Aristizábal, María José Barraza y un sinnúmero de celebridades se sumaron a los sentimientos de felicidad y a los buenos deseos para Noceti y su familia.

Aunque hasta ahora solo se confirmó el embarazo, desde ya sus seguidores estarán pendientes para saber sobre la revelación de género de los bebés que vienen en camino.

Duro episodio entre Andrea Noceti y Marlon Moreno

El hecho se dio durante la grabación de la novela El pasado no perdona, en la que María José Martínez y Bernie Paz eran los protagonistas, y Marlon Moreno era el antagonista de la historia, mientras que Andrea interpretaba a la pareja del personaje.

Según explicó la exreina, la actitud de él hacia ella se tornó extraña y la actriz decidió preguntarle qué sucedía. “No sé, él tenía algo contra mí, no me habló, estaba como tenso el ambiente entre los dos en grabaciones”, dijo en ese entonces a un programa de televisión.

“Yo, un día que él se estaba cambiando, le dije: ´Marlon, ¿qué es lo que te pasa conmigo? Porque ya ni me hablas y es un poco incómodo’, porque éramos pareja en la novela. Entonces me dijo: ´No, es que tú te crees reinita, crees que tienes corona´; no sé qué es todo lo que me dijo porque, además, yo entré en shock en ese momento”, manifestó.

En medio de lo que escuchó le gritó algo que no le cayó nada bien a Moreno: “Pendejo, muy buen actor, pero hasta ahí. Me acuerdo que le dije eso y este hombre ha salido de allá, no sé en qué momento pasó todo, porque yo entré en shock”.

Y agregó: “Entonces me acuerdo que me dijo María José Martínez -que estábamos grabando en ese momento juntas- que Rolando Tarajano le agarró, le alcanzó a atajar un poco el brazo, pero igual me dio el puño”, y señaló su pómulo izquierdo.

Andrea Noceti - Foto: Captura de pantallas de instagram / @andrenoceti

“Yo no sé, yo entré en shock. Yo no hablaba, me acuerdo que yo no fui ni a Medicina Legal, yo no hice nada, yo no lo demandé, solamente le puse una caución”, continuó diciendo.

Además, dijo que en la producción tuvieron que cambiar muchas cosas para evitar que tuvieran que compartir tanto tiempo en el set, “pero yo me acuerdo que no hubo mucho apoyo en ese momento, ni de la programadora, ni de mucha gente”.

Lucy Gómez, mamá de Andrea, dijo respecto a la situación que “era un poquito difícil, pero bueno, [...] ya era para el término de la producción”.