Andrés Parra defiende la serie ‘Griselda’ de quienes la tildan de hacer apología al delito; “somos un país relacionado con narcotráfico”

Desde su estreno el pasado 25 de enero, la miniserie Griselda ha estado en boca de todos. Protagonizada y producida por Sofía Vergara, la historia narra la vida de Griselda Blanco, considerada la madrina de la cocaína y la mujer que logró crear un emporio criminal que inundó de drogas las calles de Miami a finales de los años 80.

Y pese a que la actriz barranquillera ha asegurado en varias entrevistas que con la serie no buscaba “romantizar a Griselda Blanco”, han surgido varias voces que critican este tipo de contenidos por considerar que hacen apología al narcotráfico, un flagelo que le ha costado muchas vidas al país y le ha granjeado a Colombia mala fama a nivel internacional.

Griselda. Sofia Vergara as Griselda, Cr. Courtesy of Netflix © 2023 | Foto: COURTESY OF NETFLIX

Hace unas semanas, precisamente, el actual embajador de Colombia en Reino Unido, Roy Barreras, criticó la serie Griselda, por los días en que Vergara la estaba promocionando en ese país. “Hacen narco novelas, hacen narco cine, viven de la cultura traqueta y hacen gran daño a la imagen de Colombia en el exterior. Nuestra patria tiene tantas historias de resiliencia, de superación, hay tantos colombianos exitosos e historias de vida para contar”, expresó Barreras en un hilo de la red social X.

El embajador cuestionó duramente además una de las campañas de promoción de la serie de Netflix, en la que un camión aspira, en plena vía pública, una sustancia blanca, mientras promociona Griselda. Para Barreras, este tipo de propaganda “ofende a los colombianos” y les crea una mala imagen en el exterior.

“Por eso prefiero las historias de colombianos emprendedores, honestos, luchadores, bellas historias de vida”, agregó el funcionario en sus redes sociales.

En Colombia también se han escuchado críticas. Una de ellas provino de la reconocida actriz María Cecilia Botero, quien aseguró que “que es hora de que paremos con eso, sino me quieren llamar porque dije que no, que no me vuelvan a llamar”, tal como aseguró al programa Lo sé todo. Y agregó que no entiende por qué se idealizan y romantizan “a personajes que son totalmente detestables”.

El actor Andrés Parra interpretó a Pablo Escobar. Su parecido físico y su interpretación fueron sorprendentes.

Una “sociedad hipócrita”

Pero, otro célebre actor, Andrés Parra, tiene una opinión contraria. En entrevista con el diario El Colombiano, aseguró que “somos una sociedad a la que le gusta meter la basura debajo del tapete, somos como ese esposo que le pega a la mujer, pero en las fiestas aparenta ser el marido perfecto”, respondió el artista, quien le dio vida, en una aplaudida interpretación, a Pablo Escobar en la serie de Caracol Tv Escobar, el patrón del mal.

Frente a la críticas a las ‘narcoseries’, Parra hizo esta reflexión: “Nos escandaliza una serie de narcos, pero no hay problema en que los narcos sigan financiando nuestros políticos, eso sí no daña la imagen del país”, sostuvo.

Para el actor, que también ha tenido papeles en otras series sobre narcos, quienes critican estas producciones tienen “una posición muy hipócrita e ingenua, eso es ser muy infantil o estar en un país que no es el de uno. La serie es la que desemboca toda la ira y la frustración, cuando deberíamos ocuparnos de lo realmente importante, que es porqué seguimos siendo un Estado tan relacionado con el narcotráfico”, apuntó.