Anitta hizo confesión íntima y reveló haber estado con ‘casi toda’ la industria musical: “nunca por intereses profesionales”

No obstante, lejos de su carrera musical, Anitta se robó las miradas de los curiosos en las plataformas digitales con una serie de confesiones que hizo de su vida personal. La latina sorprendió al contar un poco de sus relaciones, sus encuentros y sus historias con varios famosos, quienes quedaron expuestos con estos vínculos íntimos y emocionales.

Anitta hizo confesión íntima sobre sus encuentros con personas de la industria musical

Anitta fue contundente con sus declaraciones, afirmando que cada situación amorosa o personal con aquellos hombres fue por gusto y placer, lejos de intereses. La brasileña puntualizó que lo hacía con quien le gustaba y no con quien le diera algo a cambio.

“Pero nunca por intereses profesionales. ¿Me entiendes? Yo fol$% a la gente por fo&$%, porque quiero fo%$#. No es porque es bueno que lo haga con cierta persona porque voy a lograr esta canción o un espacio...es porque tengo ganas y voy a hacerlo con el mesero, con el manejador, con todos, con lo que sea: importante o no, rico, pobre, famoso o no famoso. Nunca por intereses profesionales”, aseguró.