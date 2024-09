Aparece video de Javier Acosta en el que contó cómo murió por unos minutos; vio la luz al final del túnel: “Mi alma quedó ahí”

“Los exámenes salieron re pailas. Yo estoy con tres antibióticos, uno para pacientes oncológicos. La bacteria llegó a los tejidos, los huesos y la sangre, tengo cáncer en la sangre. Me diagnosticaron cáncer en la sangre. Uno puede tener todo, pero sin salud no hay nada. Estoy cansado. Estoy agotado. Tomé la decisión de la eutanasia. Son dolores que ni la morfina me baja”, precisó en su último live en Facebook.

Luego, sentenció: “En ese momento, el médico me tiene de la cara y me dice: ‘Javier, reaccione, lo perdemos’. No me habían podido hacer nada porque el cuerpo estaba inconsciente, porque había fallecido en ese momento. No daba señal de vida. Me colocan la careta y vuelvo a quedar donde estaba, veía mucha sangre, gente corría para un lado y otro, pero yo ya veía la luz, mi cuerpo ya no sabía a dónde coger. Lo curioso es que mi alma quedó ahí, no se movía”.