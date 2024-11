Apareció hijo de Karina, mujer que aseguró formar parte de Stock Models: así tiene planeado ayudarla

Recientemente, las personas en las redes sociales se conmovieron al conocer la historia de Ingrid Karina, mujer que ahora es habitante de calle en Medellín y que afirma que formó parte de una de las grandes agencias de modelaje colombiano Stock Models.

La cruda historia de la mujer se dio a conocer por un video publicado en la cuenta oficial de la tiktoker Andrea Moreno, mujer que ocasionalmente se dedica a ayudar a mujeres en condición de calle. Ingrid llamó su atención, por lo que decidió acercarse, escuchar su historia y darla a conocer en internet.

En el clip, Karina habló de su vida actual, el mundo al que perteneció y las razones por las que cayó en las adicciones.

“Soy Karina, mucho gusto. Hablo siete idiomas: inglés, hebreo, francés, tengo tres nacionalidades, pero de momento, estoy aquí. En estas calles no necesitas mostrar tu hoja de vida para que te respeten. No sé matar, no sé robar, pero me toca mantenerme. Hay mucha gente, por ejemplo, que así yo tenga plata en el bolsillo me rechaza para venderme algo. En la economía no importa cómo te ves, lo que importa es si traes dinero”, dijo ante la cámara.

Según lo mencionado por Karina, su vida no ha sido fácil, pero fueron dos sucesos los que la llevaron a perder el control de su vida y caer en las adicciones y los excesos: la muerte de su hija de siete años y la separación de su exesposo, quien le daba una vida muy “dura”.

“Como mucha gente que está aquí en el Bronx, todas tienen un dolor afectivo. Yo me siento sola, les dediqué todos los años de mi mejor vida a mis hijos, duré 20 años casada y, no sé, en este momento estoy como perdida […]. Perdí a mi hija, a los siete años, por una enfermedad. Tuve un esposo que me dio mucho dolor y ahora caí aquí, donde esta gente me trae más dolor, entonces no sé exactamente qué era mejor, si aguantarme más este man, el dolor de mis hijos o aguantar esta mier…”, dijo Karina.

Apareció joven que dice ser el hijo de Karina, exmodelo que vive en las calles de Medellín

Durante toda la conversación, Karina, quien tuvo un cambio físico considerable por el consumo de sustancias, mencionó que sus otros “dos hijos están en Francia”, y afirmó que no le gustaría que ellos vieran el video que le estaban grabando.

“No quisiera que vieran este video porque para qué me maté 20 años de la vida criándolos y que ellos sepan sus idiomas y todo para que ahorita vean a su mamá así y que digan que ahora no estudian por eso, no tiene sentido”, mencionó.

Horas después de que el video se hiciera viral, apareció en el mismo espacio un joven llamado Juan Antonio y afirmó ser el hijo de Ingrid Karina. En un video publicado por él, menciona que vio el video de su madre y que decidió crear una cuenta de TIkTok para ella, para que logre contar su historia en un corto plazo.

“He leído muchos comentarios y muchos me preguntan por qué creé esta cuenta. La creé para que, cuando mi mamá se recupere, tenga de qué vivir […]. Ella podría dedicarse a las redes, después de todo es algo que siempre le ha gustado, entonces me gustaría darle esta cuenta para que tenga de qué mantenerse y pueda contar su vida”, dijo Juan Antonio.

El joven aclaró que no ha tenido la oportunidad de hablar con su madre y que tampoco quiere él contar la historia, ya que cree necesario que ella misma sea quien revele todo lo sucedido.

“Hasta ahora no he podido hablar con ella, pero lo más seguro es que hoy lo logre y les contaré cómo está. Muchos me han dicho que cuente su historia, pero me parece que la única que puede contar su historia es ella. Así lo preferiría… Apenas pueda, le daré esta cuenta para que pueda hacerlo”, dijo.