Días atrás, en plataformas digitales, los usuarios se alborotaron con una historia que se hizo viral a través de un video, publicado por una tiktoker colombiana. El contenido estaba enfocado a narrar la historia de una mujer, quien actualmente se encontraba en condición de calle.

Andrea Moreno, creadora de contenido, se ha enfocado en ayudar a personas que habitan las calles de Medellín, buscando la forma de brindarles una mano y una oportunidad para que salgan de la adicción a las drogas. La mujer se acerca a cada uno, intentando conocer su historia y los sucesos que los llevaron a caer en esta duro contexto.

En uno de los recientes videos, los usuarios se percataron de la entrevista a una mujer, quien se identificaba como Karina. Su forma de hablar y expresarse despertó curiosidad, teniendo en cuenta que no se veía mal ni enferma por lo que pasaba a su alrededor.

Contrario a lo que muchos imaginaron, la colombiana se desenvolvió en la charla, relatando su preparación y la vida que había construido antes de caer en esta situación. Pese a que se notó lo inteligente y tranquila que era, varios se interesaron por saber más de su pasado, el cual intentó no revelar a detalle.

“Soy Karina, mucho gusto. Hablo siete idiomas: inglés, hebreo, francés, tengo tres nacionalidades, pero de momento, estoy aquí. En estas calles no necesitas mostrar tu hoja de vida para que te respeten. No sé matar, no sé robar, pero me toca mantenerme. Hay mucha gente, por ejemplo, que así yo tenga plata en el bolsillo me rechaza para venderme algo. En la economía no importa cómo te ves, lo que importa es si traes dinero”, comentó.

Al entrar en detalle sobre lo que la llevó a quedar en las calles, Karina fue clara en que “yo me siento sola, les dediqué todos los años de mi mejor vida a mis hijos, duré 20 años casada y, no sé, en este momento estoy como perdida. No me ha ayudado en nada Medellín, no soy de aquí, soy de Ocaña, Norte de Santander. Como me ven, yo vivo sentada en el piso, me toca bien duro”.

La muerte de su pequeña hija la traumatizó y la llevó a sufrir bastante, huyéndole a una realidad que no la hacía feliz de ninguna manera. Aunque estuvo casada por 20 años, su pareja la hizo vivir un martirio muy fuerte y terminó perdiéndose ella misma.

“Perdí a mi hija, a los siete años, por una enfermedad. Es bastante traumático. Mis otros dos hijos están en Francia. No quisiera que vieran este video porque para qué me maté 20 años de la vida criándolos y que ellos sepan sus idiomas y todo para que ahorita vean a su mamá así y que digan que ahora no estudian por eso, no tiene sentido”, agregó en sus declaraciones.

Karina, mujer en condición de calle que afirma haber sido parte de Stock Models | Foto: TikTok @andreiitha_moreno9

El foco inesperado de esta entrevista fue cuando la mujer señaló que había sido modelo de Stock Models, una agencia muy famosa del país, donde se impulsaron rostros de la industria como Carolina Castro, Patricia Vásquez y Catalina Gómez. En el diálogo contó que arrancó en esta profesión desde los 15 años, consolidándose en diversos escenarios.

Una vez se confirmaron sus declaraciones, se conoció que su nombre completo era Ingrid Karina Sánchez, quien sí trabajó en este espacio y brilló con su estilo por años.

Ante la incertidumbre de más de uno, se detalló que uno de sus hijos, que se encuentra viviendo fuera de Colombia, creó una cuenta en TikTok, donde estaba plasmando las fotografías de cómo lucía su mamá en el pasado. Estas postales permitían verla con distintos looks, una perforación en la nariz, posando ante cámaras y sonriendo en contextos casuales.

El nombre de la cuenta es Ingridkarinamodelo, manejada por Juan Antonio, quien estaba consolidando una comunidad para entregársela a su mamá cuando se recuperara del todo. Sin embargo, las imágenes que salieron a la luz eran de su juventud y de su etapa como modelo, señalándose que no podían ser compartida sin autorización previa de los titulares.

Por esta razón, SEMANA se abstiene de utilizar el contenido de la colombiana, respetando lo mencionado en cada una de las fotografías que se desempolvaron y permitieron ver el cambio que sufrió Karina Sánchez. Si es de su interés ver estos contenidos, puede dar clic a este enlace.

Es importante destacar que los usuarios no dudaron en expresar su admiración por la belleza de la ocañera, quien lucía muy atractiva antes de terminar en las calles de Medellín, donde se encontró con Andrea Moreno. Los elogios fueron bastantes, pidiendo ayuda para que lograra recuperarse de todo lo que había vivido desde hace varios años.