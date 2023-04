Así luce la modelo estadounidense que ha gastado millones para parecerse a Kim Kardashian

Ashten Empire ha ganado popularidad en las redes sociales, especialmente en Instagram, donde tiene una gran cantidad de seguidores. A menudo comparte fotos y videos de sí misma en línea, y su parecido con Kim Kardashian suele ser mencionado en los comentarios y en los medios de comunicación.

Ashten Empire se ha hecho varias cirugías para ser como Kim Kardashian - Foto: @ashtens_empire

Con tan solo 28 años, esta mujer ha hecho todo lo que está a su alcance para ser físicamente como Kim Kardashian. Se estima que ha invertido más de 40 mil dólares (183.144.000 pesos colombianos) en cirugías estéticas para acercarse a su objetivo.

Ella tiene un propósito en la vida: ser tan conocida como su celebridad favorita, porque también cree que puede ganar mucho dinero haciendo de su doble y por eso no ha dudado en recurrir a retoques estéticos para que su parecido con la empresaria sea muy similar a la vida real.

Dentro de los procedimientos que se ha hecho están la cirugía de senos y levantamiento de glúteos, rinoplastia, rellenos, bótox y otras intervenciones cosméticas.

“Es una comparación que escucho casi todos los días cuando estoy en público. Y la verdad es que, si miras nuestras fotos de bebés o adolescentes, compartimos muchas similitudes. También nuestros padres provienen de antecedentes étnicos similares, lo que podría explicar nuestra semejanza”, aseguró Empire en una entrevista para un medio estadounidense.

Por su parte, hay que resaltar que Kim, la original, también ha estado en el ojo público por años debido a sus múltiples cambios físicos.

Kardashian ha hablado abiertamente sobre algunas de las cirugías estéticas que ha tenido a lo largo de los años. Ha dicho que ha tenido varias cirugías cosméticas para mejorar su apariencia y ha hablado sobre esto en su reality show, ‘Keeping Up with the Kardashiansp, así como en entrevistas.

Kim Kardashian en su paso por la alfombra roja de la Met Gala 2022. - Foto: Getty Images

Entre las cirugías estéticas que se cree que Kim Kardashian ha tenido están:

Rinoplastia: ha dicho que se sometió a este procedimiento en el pasado para afinar su nariz.

Liposucción: dijo que se sometió a una liposucción en el estómago y los muslos para eliminar la grasa no deseada.

Aumento de glúteos: Kim ha sido objeto de mucha especulación sobre si se sometió a una cirugía de aumento de glúteos o no. Ella ha negado haberse sometido a una cirugía, pero ha admitido haber usado rellenos temporales en el pasado.

Inyecciones de bótox: la estrella ha hablado abiertamente sobre su uso de bótox para reducir la aparición de arrugas y líneas de expresión en su rostro.

Ashten Empire ha realizado trabajos de modelaje para varias marcas de moda y belleza. También ha aparecido en varios programas de televisión y ha sido entrevistada por varios medios de comunicación debido a su parecido con la estrella de Estados Unidos.

Además de su trabajo como modelo, Ashten también es empresaria y ha lanzado su propia línea de maquillaje llamada “Ashten Empire Beauty”. La línea incluye productos de belleza como labiales, sombras de ojos y brillos de labios, y se ha hecho popular entre sus seguidores en línea.

Ashten Empire también ha utilizado su plataforma en línea para promover causas benéficas y ha trabajado en proyectos filantrópicos en el pasado.

La imitadora comenzó su carrera como modelo de fitness, pero una agencia de talentos se acercó a ella para hacer trabajo de riesgo para Kim Kardashian, involucrando apariciones en eventos y otros conciertos.

Ashten Empire tiene mucho parecido con la reconocida influencer - Foto: @ashtens_empire

Más de un paparazzi la ha confundido con Kim, y en las redes sociales tiene 75.000 seguidores en TikTok y se acerca a los 600.000 en Instagram. Esos números la llevaron a iniciar una carrera como influencer.