Kim Kardashian: ¿Por qué son peligrosos sus métodos para adelgazar? Nutricionistas responden

En agosto pasado, Kim Kardashian dejó sorprendidos a los asistentes del MET Gala 2022, un evento benéfico que reúne anualmente a las celebridades más importantes del mundo y que da inicio a la exposición de moda del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. La celebridad se presentó con un vestido de cristales que es el mismo que llevó Marilyn Monroe en 1962. Concretamente, el que lució para cantar el Cumpleaños feliz al entonces presidente John F. Kennedy. "Gracias por darme la oportunidad de estrenar esta evocadora pieza de la historia de la moda por primera vez desde que la difunta Marilyn Monroe lo usó", declaró en ese momento la modelo.

Se trata de una exclusiva pieza de alta costura. Un vestido ceñido de tirantes en color nude, repleto de brillos y cristales, 6.000 exactamente, que fueron cosidos a mano y diseñado por el modista Jean Louis. Su valor es muy elevado. Tanto así que ha sido subastado en un gran número de ocasiones por millones y millones de dólares.

Pero, no fue fácil que una mujer con las curvas de Kardashian pudiera lucir este vestido. Según lo contó ella misma a la revista Vogue USA, tuvo que hacer “un enorme sacrificio” para enfundarse en esta maravilla del diseño.

Y su revelación sobre ese sacrificio sorprendió aún más que su propia aparición en la gala del MET: Perdió siete kilos en tres semanas. “Era esto o nada”, aseguró.

La fundadora de KKW Beauty explicó en la revista que su peligroso método para adelgazar en tiempo récord consistió en ponerse “un traje de sauna dos veces al día, corría en la cinta de correr, eliminaba por completo el azúcar y los carbohidratos, y solo comía las verduras y las proteínas más limpias”.

Tres semanas después, cuando estaba en los archivos de Ripley para la prueba final y el vestido de Marilyn se ajustaba perfectamente, confesó: “Quería llorar de alegría”, añadiendo que también lloraría de alegría cuando finalmente pudiera comer una pizza extra grande al final de la noche.

¿Medicamento para la diabetes usado para bajar de peso?

Pero no ha sido la única ‘técnica’ empleada por Kardashian y sus famosas hermanas en su afán por perder peso. Ahora, la influenciadora estaría utilizando Ozempic, un fármaco especializado para personas con diabetes tipo 2 que escasea desde hace meses en las farmacias de todo el mundo.

De acuerdo con los especialistas, el motivo sería un aumento exponencial de la demanda del medicamento, generado en buena medida por influenciadores que han pregonado en redes sociales su eficaz efecto adelgazante.

De ahí que varias celebridades de Estados Unidos, entre ellas las Kardashian, utilicen sus redes para promocionar este fármaco. Solo en TikTok, la etiqueta #ozempic supera los 341 millones de visualizaciones.

Para la nutricionista Natalia Suárez Caro, tanto las dietas exprés como el uso de fármacos sin la debida prescripción médica son perjudiciales para salud y pueden traer consecuencias a largo plazo. “Sobre todo, si estamos hablando de personas que no sufren de obesidad, sino que lo hacen por la presión mediática de lucir siempre más delgadas. En el caso del Ozempic, se utiliza para personas con un sobrepeso real que pone en riesgo su salud, no para personas con un peso normal que quieren reducir unos pocos kilos”.

El llamado de Suárez es que “siempre” se acuda a un nutricionista, “porque lo que le sirve a una persona, puede no servirle a la otra. Y no se puede ir tomando medicamentos sin conocer con certeza las contraindicaciones y si el cuerpo tiene alguna afección o defecto congénito, que incluso el paciente puede desconocer. Los influenciadores no son médicos”, se queja la especialista.

En el mismo sentido se pronuncia Alberto Parra, nutricionista y endocrinólogo. Según explica, el principal peligro de las dietas rápidas radica en que concentran su efectividad en el exceso de un determinado tipo de nutrientes y la insuficiencia de otros, lo que generan en el organismo desequilibrios poco recomendables.

Se trata, en todo caso, de “un método engañoso”. Evidentemente, “la persona adelgaza en poco tiempo, claro. Pero a expensas de perder líquidos, masa muscular y poca grasa, que es lo que realmente interesa. Además, al finalizar la dieta se recupera en poco tiempo el peso perdido e incluso algún kilo más”.

En su consultorio, el doctor Parra ha visto el más común de los casos: “pacientes que escucharon en algún lado que lo recomendable era comer más proteínas y dejar de ingerir carbohidratos”.

Entonces, “sin ningún tipo de asesoría médica, la persona se dedica a comer carne, huevos y otros alimentos hiperproteicos. Mientras que por otro lado reducen de forma considerable o suprimen productos ricos en carbohidratos como la papa, el plátano, la pasta, los cereales y hasta verduras, hortalizas y frutas, algunas de las cuales contienen mucha azúcar. Una dieta de este tipo puede desencadenar pérdida de masa ósea, afecciones en los riñones, mareos y fatiga permanente”.

Asimismo, propician deshidratación y aumento del colesterol y los triglicéridos, que son importantes factores de riesgo cardiovascular, o de la acetona, lo que puede llevar a una hipoglucemia”, explica el médico.

Cómo actúa Ozempic

El principio activo de Ozempic es la semaglutida, molécula que comparte con otros dos medicamentos: Rybelsus, que se administra de forma oral, y Wegovy, que, como el primero, es inyectable.

Lo que cambian son sus indicaciones: los dos primeros están autorizados para personas con diabetes tipo 2 y obesidad como complemento de la dieta y el ejercicio. Y el tercero tiene la aprobación en Estados Unidos y en Europa para el tratamiento de la obesidad de personas con un índice de masa corporal (IMC) superior a 30, o a 27 si existen comorbilidades asociadas.

Estos fármacos, además de controlar el nivel de glucosa, inhiben el apetito, lo que favorece la pérdida de peso, aunque siempre en combinación con una dieta adecuada y ejercicio. Los ensayos clínicos también han arrojado resultados muy positivos para la reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares asociadas a la diabetes.

Estas son las razones que han disparado su demanda: en Estados Unidos, uno de los países con mayores tasas de obesidad del mundo, hay problemas de suministro de Wegovy, que han derivado en un mayor uso de Ozempic como sustituto.