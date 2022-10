Bad Bunny lidera las nominaciones a los American Music Awards 2022

Ya está todo listo para la próxima entrega de los premios que resaltan lo más escuchado en la radio de Estados Unidos, que los últimos años ha tenido un boom de música latina catapultado por artistas del género urbano como Bad Bunny, J Balvin y Karol G.

La popularidad es lo que vale en estos premios y la lista de nominados es coherente con la reciente fama de artistas reguetoneros a nivel mundial. Esta vez es Bad Bunny es el líder en la lista con 8 nominaciones entre categorías principales y latinas como Artista del año, Artista en tour favorito, Video musical favorito, Artista masculino pop favorito, Artista latino masculino favorito, Álbum latino favorito y Canción latina favorita.

Al “conejo malo” le siguen Beyoncé, Drake y Taylor Swift, cada uno con seis nominaciones, con presencia en categorías principales, de R&B, Hip Hop y pop.

De hecho, la categoría más reñida es la de Artista del año con siete posibles ganadores: Adele, Bad Bunny, Beyoncé, Drake, Harry Styles, Taylor Swift y The Weeknd. En el caso de la intérprete de “Bad Blood”, es la novena oportunidad para llevarse el AMA en esta categoría; en cambio el cantante de “Pasion Fruit” ha competido seis veces y el autor de “Callaíta” se estrena en esta contienda con su primera nominación.

Una de las novedades de esta edición de los premios es que reaparecieron algunas categorías que estaban cerradas como artista favorito de K-pop, artista favorito de afrobeat, canción de rock favorita, álbum de rock favorito, artista de gira favorito y banda sonora favorito.

Otra de las sorpresas es la banda sonora de la cinta de Disney “Encanto”, que recibió cuatro nominaciones: Colaboración del año, Canción pop favorita y Banda sonora favorita con la canción “No se habla de Bruno” en su versión de inglés; y Canción latina favorita con “Dos Origuitas”, interpretada por Sebastian Yatra.

A continuación la lista completa de nominados a las categorías principales:

Artista del año

Adele

Bad Bunny

Beyoncé

Drake

Harry Styles

Taylor Swift

The Weeknd

Artista nuevo del año

Dove Cameron

GAYLE

Latto

Måneskin

Steve Lacy

Colaboración del año

Carolina Gaitán, Mauro Castillo, Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero, Stephanie Beatriz & Encanto Cast “We Don’t Talk About Bruno”

Elton John & Dua Lipa “Cold Heart – PNAU Remix”

Future ft. Drake & Tems “WAIT FOR U”

Lil Nas X ft. Jack Harlow “INDUSTRY BABY”

The Kid LAROI & Justin Bieber “STAY”

Artista en tour favorito

Bad Bunny

Coldplay

Ed Sheeran

Elton John

The Rolling Stones

Video musical favorito

Adele “Easy On Me”

Bad Bunny ft. Chencho Corleone “Me Porto Bonito”

Harry Styles “As It Was”

Lil Nas X ft. Jack Harlow “INDUSTRY BABY”

Taylor Swift “All Too Well: The Short Film”

Artista pop masculino favorito

Bad Bunny

Drake

Ed Sheeran

Harry Styles

The Weeknd

Artista femenina pop favorita

Adele

Beyoncé

Doja Cat

Lizzo

Taylor Swift

Grupo o dúo favorito

BTS

Coldplay

Imagine Dragons

Måneskin

OneRepublic

Álbum pop favorito

Adele “30″

Bad Bunny “Un Verano Sin Ti”

Beyoncé “Renaissance”

Harry Styles “Harry’s House”

Taylor Swift “Red (Taylor’s Version)”

The Weeknd “Dawn FM”

Canción pop favorita

Adele “Easy On Me”

Carolina Gaitán, Mauro Castillo, Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero, Stephanie Beatriz & Encanto Cast “We Don’t Talk About Bruno”

Harry Styles “As It Was”

Lizzo “About Damn Time”

The Kid LAROI & Justin Bieber “STAY”

Artista masculino latino favorito

Bad Bunny

Farruko

J Balvin

Jhayco

Rauw Alejandro

Artista femenina latina favorita

Anitta

Becky G

Kali Uchis

KAROL G

ROSALÍA

Grupo o dúo latino favorito

Banda MS de Sergio Lizárraga

Calibre 50

Eslabon Armado

Grupo Firme

Yahritza Y Su Esencia

Álbum latino favorito

Bad Bunny “Un Verano Sin Ti”

Farruko “La 167″

J Balvin “JOSE”

Rauw Alejandro “Vice Versa”

ROSALÍA “MOTOMAMI”

Canción latina favorita

Bad Bunny ft. Chencho Corleone “Me Porto Bonito”

Becky G x KAROL G “MAMIII”

KAROL G “PROVENZA”

Rauw Alejandro “Todo de Ti”

Sebastián Yatra “Dos Oruguitas”