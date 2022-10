Banda sonora de ‘Encanto’ podría vencer a Adele y Beyoncé en los Grammy 2023

Desde ya empiezan a sonar los nombres de los posibles vencedores de los Grammy 2023 y, como siempre, grandes nombres de la industria, que han sonado todo el año, se postulan para triunfar en la gala más importante de la música estadounidense.

La británica Adele es la primera que repunta con su álbum 30, cuyo lanzamiento resonó por todo el mundo y dejó sonando canciones como Easy on Me y Oh my God en todas las apps de música streaming. Incluso sus videos devolvieron la nostalgia de épocas como las de Michael Jackson, contando historias y casi películas en sus clips musicales.

Pero a Adele le llega su contraparte, Beyoncé, quien también lanzó su último álbum este año, Renaissance, con un sonido conceptual nostálgico con mucho significado de inclusión. Break my soul está a la cabeza y toda una revolución mediática por usar melodías y sonidos conocidos reinterpretados al mejor estilo Queen B.

La batalla está dada entre las dos divas, tal y como sucedió en 2017, cuando Adele se quedó con la mayoría de triunfos por su álbum 25 y su inigualable Hello, dejando relegado el gran trabajo discográfico de Beyoncé, Lemonade, que incluso la misma británica elogió cuando recibió uno de sus Grammy.

Ahí está el meollo del asunto. Tal y como publica LA Times, la batalla hoy es aún más difícil, pues los trabajos de las dos artistas han madurado al punto de tener un mismo nivel que nadie quiere desequilibrar, por eso se están buscando otras opciones dentro del inmenso abanico musical actual para no tener que votar por ninguna de las dos divas.

Ahí es donde entra la banda sonora de Encanto, la película de Disney ganadora del Óscar inspirada en Colombia, cuyas canciones arrasaron con las listas, especialmente No se habla de Bruno; alcanzó proezas como estar en el No.1 en Billboard Hot 100, logro que solo había obtenido A Whole New World de Aladdin.

Según le contó uno de los votantes de los premios al medio estadounidense, Encanto sería la opción perfecta para no elegir a ninguna diva y aun así escoger una muy buena producción para llevarse el galardón, pues el trabajo que realizó Lin-Manuel Miranda fue impecable, tanto que recibió su respectiva nominación a los premios Óscar.

Además, sería un hito la nominación al Grammy, pues sería la primera banda sonora de una cinta animada en ser nominada como Álbum del año desde 1993, cuando lo logró la cinta La bella y la bestia.

Aun así, hay mucho más talento que considerar para esta nueva edición de los premios. Bad Bunny, con su álbum Un verano sin ti, es uno de los más opcionados a entrar en las grandes categorías, no solo en las latinas.

Por otro lado, Taylor Swift, Lizzo y Harry Styles están en el foco de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos, que siempre ha tenido una afinidad especial por los artistas jóvenes.

Otro nombre en español que podría aparecer en repetidas ocasiones en la lista de nominados es el de la española Rosalía, quien ha cosechado grandes éxitos con su Motomami, no solo en el mundo hispanohablante.

Queda entonces esperar a que la Academia lance oficialmente la lista de nominados y ver si en efecto No se habla de Bruno entra en el listado y en qué categorías, a ver si en efecto tiene el chance de ganarles a las grandes divas del momento, que por supuesto estarán en repetidas ocasiones y quizá las podamos ver en el escenario el próximo 5 de febrero de 2023 en Las Vegas, Estados Unidos.