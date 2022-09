Novia de Bad Bunny habló sobre la relación abierta que tienen

La joven dejó en claro que no busca etiquetas en su relación.

La relación del cantante Bad Bunny y Gabriela Berlingeri ha estado dentro de polémicas controvertidas porque duró algún tiempo sin confirmarse, incluso, hasta julio de este año el artista continuaba asegurando en redes sociales que la joven era su “mejor amiga” y que prefería tener su vida íntima en privado.

Sin embargo, recientemente, Berlingeri habló a través de sus redes sociales, en un video en el que comparte con sus amigas, qué tan abierta es su relación con el cantante de reguetón, y a pesar de que su respuesta se desvió de la pregunta, dejó muy en claro que no buscan poner etiquetas.

En medio del video, y con la intervención de los seguidores en el chat del Live, salió a colación la relación entre Berlingeri y Bad Bunny, esto por los recientes eventos que involucraron al artista y a una fan en un concierto, por lo que la joven boricua respondió que entre ellos lo más importante era estar de acuerdo con lo que querían y buscaban.

“Yo pienso que, si las dos personas están de acuerdo con lo que está pasando, se puede hacer… Si las dos personas están de acuerdo. Si ellos quieres hacer esto, que lo hagan. Si ellos quieren pintarse la cara todos los días de rojo, esas son decisiones que tomaron entre dos personas y hay que respetarla”, afirmó sobre la relación la joven Berlingeri, desviándose de la pregunta que le habían realizado.

Y seguido a esto, una de las jóvenes que acompañaba a la boricua aprovechó para secundar la reflexión, indicando que estaba de acuerdo con su amiga, y que cada pareja debía estar de acuerdo con las condiciones de su relación para tener una sana convivencia.

“Mientras las dos personas no estén de acuerdo, no es saludable y punto… Y si no sabe lo que está pasando, no opine”, afirmó la joven en el video.

Bad Bunny sobre su relación con Gabriela Berlingeri

El puertorriqueño, que recibió un ataque de Nodal por su música, utilizó este ‘Live’ de Instagram para aclarar un poco sobre del vínculo que sostiene con Gabriela, teniendo en cuenta que en las plataformas digitales y los medios asumían que ambos eran novios.

Pese a que los dos han estado muy unidos desde 2017, año en el que se conocieron, el cantante aseguró que no mantiene una relación amorosa con Berlingeri. El joven fue claro y reiteró que ambos sostienen una amistad muy fuerte e íntima, dejándolos únicamente en “mejores amigos”.

“En verdad, mi vida privada está en privado. Ustedes no saben nada, en verdad, no saben nada, Gabriela y yo somos tan íntimos amigos, somos tan best Friends, somos ‘besties’”, dijo el representante del género urbano, antes de chocar las manos con la joven puertorriqueña, que estaba sentada junto a él.

El creador de este proyecto musical, que alcanzó un récord en las plataformas de reproducción streaming, fue enfático en que muchas personas y medios afirmaban constantemente que Gabriela y él eran pareja o sostenían un romance desde hace tiempo, pero que no era para nada verdad.

“Qué va, nadie sabe. La gente dice: ‘Gabriela es tu novia, Gabriela es tu esposa’. Nadie sabe qué es Gabriela”, indicó el artista urbano en el video que fue replicado por cuentas de chismes de Instagram.