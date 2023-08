Borran a Meghan Markle del certificado de nacimiento de su hijo en el Palacio de Buckingham

Meghan Markle y el príncipe Harry han protagonizado una de las historias de amor más mediáticas del mundo pues no solo involucran romance sino también traición, problemas familiares y hasta conflictos raciales. Meghan y Harry se conocieron en el 2016 gracias a una amiga que tenían en común, la cual organizó una cita a ciegas entre ambos.

Tras unos meses, se confirmó públicamente que estaban en una relación y en noviembre del 2017 el ahora rey Carlos III anunció mediante un comunicado el compromiso matrimonial entre su hijo y la exactriz. La boda se llevó a cabo el 19 de mayo del 2018 en la Capilla de San Jorge del Castillo de Windsor. En aquella ocasión la reina Isabel II le otorgó a Harry el título de duque de Sussex.

Así mismo, la también activista pasó a formar parte de la familia real británica con el título de duquesa de Sussex. El 6 de mayo del año 2019 se convirtieron por primera vez en padres. En aquella fecha, la estadounidense dio a luz a un niño a quien llamaron Archie Harrison.

Si bien su relación iba muy bien, en el 2020 el príncipe y su esposa renunciaron al tratamiento de alteza real, por lo que dejaron de ser sustentados económicamente por la Corona y se fueron a vivir a Estados Unidos. Esta decisión ha traído más de una consecuencia a la vida de la célebre pareja, como el acoso constante de los tabloides. Ahora una decisión del Palacio de Buckingham los pone de nuevo en el ojo público.

FILE - Prince Harry and Meghan Markle, Duke and Duchess of Sussex visit the track and field event at the Invictus Games in The Hague, Netherlands, Sunday, April 17, 2022. The production company founded by Prince Harry and his wife, Meghan, are splitting ways with Spotify, Friday, June 16, 2023, less than a year after the debut of their podcast “Archetypes."(AP Photo/Peter Dejong, File) | Foto: AP

¿Qué pasó?

El Buckingham Palace es el ente que organiza todos los aspectos de la vida de la familia real británica. En ese sentido, hace poco se supo sobre una sorpresiva decisión que tomaron desde Palacio y que influye de manera directa en la vida de Meghan Markle, Harry y su hijo Archie. Como informaron desde el mismo ente, el nombre completo de Markle ya no está en la partida de nacimiento del pequeño de cuatro años de edad.

Sin embargo, es importante enfatizar que así el nombre de la exactriz no esté presente (Rachel Meghan Markle), lo cierto es que no fue completamente eliminada de dicho documento. Ahora Meghan figura allí como “Su Alteza Real la Duquesa de Sussex”, teniendo de acompañante a dicho título las palabras “Princesa del Reino Unido”. Se supo a su vez que el registro de nacimiento de su hija menor, Lilibet, sigue intacto y aparece el nombre de Markle completo.

Hay quienes pudieron notar que Meghan Markle con este acto desde el Palacio de Buckingham presentó una situación similar a la fallecida Princesa Diana de Gales. Es importante recordar que a Lady Di, cuando se separó de Carlos por su amorío con Camila Parker, sustituyeron su nombre como Princesa del Reino Unido.

FILE - Prince Harry and Meghan Markle, Duke and Duchess of Sussex leave after a service of thanksgiving for the reign of Queen Elizabeth II at St Paul's Cathedral in London, Friday, June 3, 2022. The Duke of Sussex is scheduled to testify in the High Court after his lawyer presents opening statements Monday, June 5, 2023 in his case alleging phone hacking. It’s the first of Harry’s several legal cases against the media to go to trial and one of three alleging tabloid publishers unlawfully snooped on him. (AP Photo/Matt Dunham, Pool, File) | Foto: AP

Hace unos meses, Meghan Markle y el príncipe Harry se volvieron más populares que nunca gracias al lanzamiento de la serie de Netflix que narraba detalles secretos de su vida pública y privada. Llamada “Harry & Meghan”, la aclamada producción daba cuenta, con el testimonio de esta pareja, de los supuestos problemas que enfrentaron con la familia real británica. Uno de ellos resaltaba el aparente racismo del que eran víctimas por el origen de Meghan.

Fue así como el presentador, escritor y político Sir Trevor Phillips cuestionó hace unas semanas ese y otros argumentos en una nueva andanada de críticas contra la duquesa de Sussex. En el programa de televisión del periodista Piers Morgan, uno de los peores enemigos declarados de la pareja, Phillips dijo:

“Creo que la gente se confunde al respecto de quién es realmente Meghan. Ella misma ha dicho que nunca se vio particularmente a sí misma como una mujer negra hasta que se convirtió en princesa y eso es entendible”.

Phillips, quien ha sido presentador de programas en Sky News, recordó que la nuera del rey Carlos III creció en Los Ángeles, el enclave negro más rico en Estados Unidos, estudió en un colegio católico y que el sentido de la raza no fue nunca parte de su contexto.