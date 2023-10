“Bruce Willis ya no tiene alegría de vivir”: la dolorosa confesión del mejor amigo del actor que sacude a sus seguidores

A través de un video reciente, Heming contó, con tristeza evidente, que “hoy en día no existe ninguna cura ni tratamiento para esta enfermedad”, y muchos de los internautas que vieron su video no dudaron en dejar comentarios agradeciéndole su gran labor por hacer que esta delicada enfermedad que padece el actor tenga más importancia.

“Perdió la alegría de vivir”

Este viernes, en una entrevista con el medio New York Post , Glenn Gordon Caron, guionista de la serie Luz de luna , que Willis protagonizó Cybill Shepherd, y que además es uno de los mejores amigos del actor estadounidense, no entregó buenas noticias sobre la condición del protagonista de grandes cintas de acción de Hollywood.

Además, brindó reveladores detalles sobre el estado actual de salud de su amigo y compañero de trabajo. “Lo que hace que su enfermedad sea tan alucinante es que si alguna vez has pasado tiempo con Bruce, sabes que no hay nadie que tenga más joie de vivre (alegría de vivir) que él. Amaba la vida y simplemente adoraba despertarse cada mañana y tratar de vivir la vida al máximo”, contó en la entrevista a este medio de Estados Unidos.

De acuerdo con el reconocido guionista, como consecuencia de los progresivos avances de la enfermedad, el actor de 68 años no puede comunicarse en absoluto: “Mi sensación es que entre uno y tres minutos él sabe quién soy. Y Bruce no es totalmente verbal. Solía ser un lector voraz, una característica que no quería que se supiera sobre él, y ahora ya no lee”.