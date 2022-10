Cantante vallenato le ofreció dinero a Aída Victoria Merlano para salir con él, ¿quién es?

Aída Victoria Merlano es una de las creadoras de contenido que más suele generar controversia en el mundo de las redes sociales por su manera de hablar sobre temas que, para algunos, son considerados tabúes. A la barranquillera le encanta hablar sin tapujos y no le importan las críticas que pueda recibir.

Para nadie es un secreto que desde que sucedió lo de su madre, la excongresista prófuga de la justicia colombiana Aída Merlano Rebolledo, la joven ha tenido que aprender lidiar con varios comentarios negativos relacionados con su familia y con su estilo de vida.

A raíz de eso, la influenciadora asegura que se ha hecho más fuerte y no está pendiente del qué dirán. “Desde que yo esté bien que ruede el mundo a mi alrededor, ¿listo? Critiquen lo que quieran que eso a mí no me importa, ¿bueno?”, comentó hace unos meses luego de aparecer con un cambio de look que dividió opiniones.

Confesiones de Aída Victoria

La joven estuvo con el también generador de contenido Camilo Triana compartiendo varios detalles sobre su vida personal y en medio de la conversación que fue publicada en YouTube reveló que un famoso cantante vallenato le había ofrecido dinero para salir con él.

“No voy a decir el nombre para no boletearlo, pero fue un vallenatero muy conocido, con mucha trayectoria, que de por sí tiene famita de que ha hecho como cositas que la gente dice: ‘¿por qué hizo esto?”, comentó Aída Victoria. Luego, la barranquillera agregó que le escribió por medio de Instagram para invitarla a salir, pero de una manera inesperada. “En plan como tipo, ¿tú cuánto me cobrarías?”.

Aída Victoria reconoció que la pregunta del cantante le molestó mucho, pero aseguró que llegó a la conclusión de que el intérprete de vallenato tenía muy baja autoestima para creer que tiene que pagar para poder estar con una mujer.

“Obviamente, cuando él me pregunta que cuánto le costaría, yo pensé que él me decía para un video, una publicidad de una canción”, expresó entre risas antes de aclarar que una vez el cantante le hizo esta propuesta ella decidió responderle de forma decente, pero con unas cuantas verdades.

“Le dije muy decentemente como: ‘Mira, tal vez tu poca autoestima no te permite entender que podrías solamente, siendo un hombre interesante, levantarte a alguien’”, dijo.

Otras propuestas

Aída Victoria reconoció que esta no ha sido la primera vez que le escriben este tipo de mensajes, pues incluso confesó que hay quienes le han ofrecido apartamentos, carros, motos, absolutamente todo con la intención de que se convierta en su pareja.

Muchos internautas reaccionaron a estas declaraciones de Aída Victoria Merlano e intentaron de identificar quién fue el famoso cantante de vallenato que le propuso dinero para estar con él. Ante esto, surgieron nombres como el de Silvestre Dangond, Felipe Peláez, Elder Dayan Díaz, Churo Díaz, entre otros más. Sin embargo, la identidad del personaje sigue en la incógnita.

La hija de la excongresista, Aída Merlano, se encuentra actualmente ligada a un proceso en que es acusada de colaborar en la fuga de su madre y por esto pagaría siete años de cárcel. No obstante, aún no se han sentenciado en última instancia y, por lo tanto, la creadora de contenido puede circular en el país con total libertad.

La situación que en la actualidad vive la popular creadora de contenido divide opiniones entre cientos de colombianos; algunos afirman que se merece el momento que está viviendo y otros, consideran que es injusto que la culpen por algo que no hizo.