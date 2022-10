“Estás en todas partes”: el emotivo mensaje con el que Nórida Rodríguez recordó a Toto Vega

La industria de la televisión colombiana vivió, días atrás, una lamentable pérdida tras la repentina muerte del actor Toto Vega. El artista se encontraba en Barichara, Santander, en compañía de sus amigos y allegados, celebrando una nueva edición de su Festival de Cine Verde, cuando se desplomó y tuvo que recibir atención médica.

Pese a los esfuerzos, el artista perdió la vida el pasado 26 de septiembre y la noticia fue revelada aquella noche por la cuenta oficial del evento cultural. El equipo de trabajo del colombiano envió unas sentidas palabras para despedirlo, pidiendo respeto y prudencia para su familia y amigos.

Tras unas semanas desde la muerte del talento nacional, su pareja sentimental, Nórida Rodríguez, aprovechó las plataformas digitales para subir una serie de contenidos relacionados con Vega y la huella que dejó en su vida. La también actriz no dejó pasar las oportunidades y expresó el dolor que llevaba en su interior luego de perder al hombre que amaba.

A pesar de que la celebridad se despidió de su esposo en aquel momento, recientemente aprovechó la tendencia del hashtag TBT para revivir un video con varios espacios que compartieron y experimentaron en los viajes que realizaban juntos. Rodríguez detalló cuánto extrañaba a su pareja, expresándole todo el amor que sentía aún por él.

En las imágenes que salieron a la luz, Nórida y Toto estaban de pie, al parecer, en un puente, mientras trataban de sostenerse por la potencia del viento que estaba haciendo en el lugar. Los dos se ríen y posan a la cámara, reflejando la complicidad que tenían en su relación amorosa.

“#TBT Ahuyentemos el tiempo, amor, que ya no exista; esos minutos largos que desfilan pesados cuando no estás conmigo y estás en todas partes sin estar pero estando”, escribió la artista en la publicación, donde ya reunió más de 20.000 likes.

El clip contó con la canción I Get To Love You de fondo, la cual encajó perfecto con la intención de este recuerdo.

¿Quién era Toto Vega? Su esposa, hijos y trayectoria en la televisión colombiana

El actor nación en la población de Vélez, Santander, donde desarrolló su niñez y dónde forjó su pasión por el arte y la actuación.

En cuanto a su vida amorosa, Toto Vega y su esposa, Nórida Rodríguez, cumplieron en el pasado mes de agosto 22 años de relación luego de haberse conocido en un ‘set’ de grabación. Uno de sus primeros viajes fue a Barcihcara, Santander, donde comenzó la aventura de amor entre estas dos figuras de la pantalla chica colombiana.

Nórida Rodríguez también estuvo casada con el actor costarricense nacionalizado colombiano, José Luis Paniagüa, quien también falleció en 2013 por cuenta de complicaciones de salud asociadas a un cáncer de estómago. De esta relación quedó su hija Juliana.

“Estar en pareja es una decisión, como cuando dices, no fumo o voy a hacer ejercicio. Llevamos 22 años, en los que hemos tenido que ceder, que cambiar cosas para poder seguir el camino y tienen que hacerlo ambos. Tenemos la fortuna de ser ‘partners’, de ser buenos amigos, de pasarla bien juntos, de que nos gustan las mismas cosas, de ser afines”, dijo la pareja en una de sus últimas entrevistas para televisión.

El actor veleño tuvo un hijo llamado Julián, fruto de una relación anterior a la que sostuvo con Nórida Rodríguez. En este momento, Julián se desarrolla como director de cine y televisión y, al parecer, heredó de su padre la misma pasión por el arte.

No obstante, Toto Vega fue un multifacético artista que encarnó, a lo largo de su extensa carrera actoral, a diferentes personajes en el mundo de la televisión y el cine. Uno de sus primeros papeles en la pantalla chica fue en 1990 en La mujer doble y de allí en adelante trabajó sin descanso en producciones reconocidas como El oasis, De pies a cabeza, Fuego verde y El Fiscal.

Así mismo, el Siglo 21 lo sorprendió con importantes papeles en series como Me llaman Lolita, Sofía dame tiempo, Todos quieren con Marilyn, Los Reyes, Las detectivas y el Víctor; en la pantalla grande fue una de las figuras de La pasión de Gabriel y Armero.

También participó en Escobar, el patrón del mal, Alias JJ, Amo de Casa y La ley secreta.