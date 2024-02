Carla Giraldo tuvo cambio extremo por decisión que tomó; perdió mucho peso y, sin pena, se despidió de grandes atributos

La colombiana, lejos de pasar desapercibida, fue foco de atención por las situaciones que protagonizó en formatos como MasterChef Celebrity , donde resultó ganadora de una de las temporadas. Sus comportamientos, estrategias y actitudes, detonaron reacciones en quienes no veían con buenos ojos las decisiones que llevaba a cabo para avanzar en el formato.

¿Cómo bajó de peso Carla Giraldo?

“Llegó un programa donde tenía que seguir comiendo y me pone feliz hacerlo y ya no paraba, desayunaba dos veces, almorzaba tres y así”, comentó en la charla.

Sin embargo, al sentirse incómoda con lo que pasaba en su cuerpo, la artista mencionó que recurrió a profesionales para arrancar un tratamiento médico y así reducir las calorías que tenía. “ Busqué ayuda, comí algo que no debía y subí 20 kilos más, entonces dije, ‘tengo que hacer algo conmigo y mi ansiedad’, y busqué ayuda con un buen doctor y ahí ya me fui con un tratamiento médico y ahora estoy así ”, apuntó.

La celebridad reveló que tomó una decisión contundente que la ayudó bastante, concentrándose en lo que sentía y no en lo que pensaban los demás. Allí aclaró que no revelaría qué había hecho, pues todos los cuerpos son distintos y no estaba interesada en desinformar.