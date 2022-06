Carolina Cruz confesó cómo afronta su separación de Lincoln Palomeque

Carolina Cruz, quien actualmente es una de las presentadoras más cotizadas del país, anunció en marzo pasado en las distintas redes sociales que se separó oficialmente de Lincoln Palomeque, tras más de diez años de relación sentimental.

“Llevamos mucho tiempo trabajando en nuestra familia para estar bien. Hemos tomado la sana y poderosa decisión de terminar nuestra relación como pareja, para seguir construyendo como padres, amigos y compañeros de vida”, precisó en aquella oportunidad.

Mediante historias de Instagram, la empresaria hizo una pequeña pausa este viernes en su rutina para dialogar un poco con todos sus seguidores. Además, volvió a hablar de su separación con el reconocido actor.

La vallecaucana, de igual manera, aprovechó la oportunidad y manifestó que la fe en Dios ha sido fundamental para afrontar los duros momentos que ha vivido durante los últimos meses.

“Yo no sabía que tenía una fe inquebrantable, hasta que me tocó vivir todo lo que he vivido, digamos que en estos últimos meses. Siempre he sido una mujer agradecida, eso me ha llevado a ver el lado positivo y que eso sobrepase todo lo malo. Que siempre sea eso superior a lo no tan positivo”, indicó inicialmente.

Luego, Cruz añadió: “También es importante permitirnos llorar, permitirnos estar tristes, permitirnos equivocarnos, permitirnos sufrir y permitirnos confundirnos. Todo se vale porque somos humanos, no somos perfectos”.

La presentadora de Caracol Televisión señaló finalmente que todas esas experiencias, ya sean buenas o malas, son bastante importantes para crecer como personas y seguir adelante con toda la actitud.

Por otro lado, la empresaria vallecaucana y el reconocido actor se dejaron ver juntos nuevamente el fin de semana pasado durante la clausura del jardín donde estudiaba su hijo Matías, quien realizó una tierna presentación ante todos los padres de familia.

El evento, que tuvo diferentes temáticas, fue registrado por la modelo en las historias de Instagram. Además, compartió con sus seguidores lo orgullosa que estaba del menor.

“Perdón la intensidad, pero este muñeco ayer se lució en su clausura. Me dejó el cuerpo lleno de orgullo y amor. Ensayaba diariamente y también tarareaba sus canciones mientras jugaba, almorzaba y se bañaba. ¡Te amo, hijo lindo! Gracias por ser tan intensamente maravilloso y único”, expresó Cruz.

Palomeque, entre tanto, no quiso quedarse atrás y publicó otro video del pequeño cantando en el escenario, donde se puede observar que interpretó a capela una canción típica colombiana junto a una de sus compañeras de clase.

“Hoy cierras un ciclo maravilloso, que orgullo ver como te vas formando, verte brillar, ver lo lindo, caballero y juicioso que eres. ¡Tu hermanito ya es tu fan! Tienes talento caballerito lindo”, enfatizó el artista.

Cabe recordar que la presentadora habló recientemente en exclusiva con SEMANA sobre la fundación que lanzó recientemente y cómo le cambió la vida todo el proceso que ha vivido junto a Salvador, su hijo menor.

La modelo también aprovechó el diálogo con este medio para destacar la labor que ha hecho Lincoln Palomeque como padre y resaltó todo el apoyo que le ha brindado en los últimos meses.

“La inspiración de esta fundación salió de vivir esa experiencia con mi hijo desde la ‘comodidad’. Yo, afortunadamente, nunca estuve sola. Lincoln ha sido siempre un papá muy presente, así no estemos juntos como pareja. Si la mamá está bien, el niño está bien”, sentenció la modelo.