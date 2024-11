Sin embargo, recientemente, Carolina Cruz llamó la atención de sus fieles seguidores con la ausencia que ha tenido en el matutino de Caracol, donde suele estar presente todos los días. La celebridad no apareció ante cámaras, despertando curiosidad en quienes disfrutan viéndola allí.

La decisión de Shakira que afectó a Carolina Cruz

Meses atrás, en medio de la coyuntura por la gira mundial de Shakira Las mujeres ya no lloran , las miradas se posaron en un anuncio que hizo la barranquillera con respecto a sus presentaciones en Estados Unidos. La cantante movió las fechas, trasladando su inicio para 2025.

“Quiero darles las gracias por el apoyo extraordinario que me han dado desde el anuncio de mi gira, que ya están convirtiendo en la más importante de mi carrera hasta ahora. Tal y como Live Nation ha comunicado, mi producción ha crecido en tal magnitud, así como la demanda de entradas y más shows , que ha superado las expectativas optimistas”, dijo al inicio de su post .

“ Tanto, que la gira de Norteamérica ahora requiere estadios y más fechas , para poder llegar a más de ustedes, por lo que ha sido trasladada a mayo de 2025. Este lunes se anunciarán las nuevas fechas. Gracias de corazón por apoyarme en este momento de mi carrera, sé que muchos de ustedes han hecho grandes esfuerzos para formar parte de estos conciertos. Su comprensión y cariño significan muchísimo para mí y me ayudan a seguir rompiendo barreras”, agregó.

Esto llevó a Carolina Cruz a reaccionar en redes sociales, pues ella era una de las que había comprado tiquetes y hospedaje para esos conciertos en las ciudades norteamericanas. La vallecaucana no dudó en plasmar su sorpresa, pues era algo que había estructurado con su grupo de amigas.

¿Por qué se ausentó Carolina Cruz de ‘Día a día’?

Todas visitaron Estados Unidos, aprovechando lo que ya tenían planeado para disfrutar la época navideña en este país. Aunque Shakira influyó en la decisión, la comunicadora aseguró que no se frenarían y seguirían con todo como estaba claro.

“Todo el año esperando este momento, mi merecimiento, mi espacio, mi tiempo al lado de mis amigas VITAMINA, las que me recargan y me alivian las cargas. De esos viajes que nos tenemos que regalar siempre y digo TENEMOS, porque son esos NO NEGOCIABLES que te dan vida y recargan el alma. Las amo, amigas mías. Gracias”, escribió en un post.