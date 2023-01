Carolina Cruz resaltó los consejos de Flavia Dos Santos para su nuevo amor en el 2023

Los últimos dos años para Carolina Cruz, sin duda alguna, han sido bastante retadores a nivel personal debido a que tuvo que lidiar con los quebrantos de salud del pequeño Salvador y afrontar -al mismo tiempo- su proceso de separación con Lincoln Palomeque.

Lincoln Palomeque y Carolina Cruz terminaron su relación sentimental luego de 10 años. Foto: Instagram Lincoln Palomeque - Foto: Foto: Instagram Lincoln Palomeque

Sin embargo, la presentadora de Día a Día (Caracol Televisión) señaló que el tema de su ruptura con el actor cucuteño está completamente superado, tanto que insinuó recientemente que estaba saliendo con alguien en la actualidad.

“Hoy en día, honestamente, no extrañó absolutamente nada de Lincoln. No hace mucho hice el amor, hay alguien por ahí. Estoy contenta, pero todavía no se los voy a presentar [a mis hijos]”, indicó en una entrevista con Eva Rey, la cual logró picarle la lengua a la vallecaucana.

Ahora, la exreina y modelo ha dado de qué hablar, puesto que en medio de una visita de la sexóloga Flavia Dos Santos al matutino del canal Caracol, donde llegó para contar sobre su participación en una película, la presentadora se confesó y dejó a más de uno con la boca abierta.

En el personaje que interpretará Flavia se encargará de descubrir los fetiches que tienen tres parejas, allí también actuarán Hassam e Iván Marín. Contando sobre esta nueva producción, Carolina Cruz aseguró que es fan número 1 de Dos Santos, “Sigo todos tus consejos”, expresó.

Ante esto sus compañeros de set y la misma sexóloga no pudieron ocultar lo gracioso que les pareció y soltaron la carcajada. Flavia indicó que ya entendía por qué la presentadora estaba tan bien y la vallecaucana se le notó la vergüenza ya que su cara empezó a ponerse roja.

Carolina Cruz envió contundente mensaje sobre encontrar un nuevo amor: “Siempre sale el sol para todos”

Carolina Cruz quedó en el centro de distintas noticias en redes sociales, debido a una serie de detalles que reveló sobre su vida personal. La presentadora abrió las puertas a su intimidad, contando momentos y anécdotas que marcaron su pasado.

Semanas atrás, la vallecaucana llamó la atención de más de un curioso en las plataformas digitales con una entrevista que concedió a Eva Rey, para su formato Desnúdate con Eva Rey. La presentadora de Día a día destapó detalles de su privacidad y su vida íntima, relatando momentos que marcaron su proceso como mamá y la ruptura con el actor.

La presentadora tiene dos hijos, Matías y Salvador - Foto: Instagram @carolinacruzosorio

Una vez este tema quedó a un lado, las miradas de los curiosos quedaron posadas sobre las publicaciones de la celebridad, quien también aseguró que en este momento de su vida estaba conociéndose con alguien. Carolina Cruz no brindó detalles al respecto, pero sí dejó ver que está feliz y disfrutando de las situaciones que aparecen en el camino.

Recientemente, Carolina Cruz llamó la atención de sus fanáticos en Instagram, luego de utilizar su cuenta oficial para compartir un inesperado post en el que enviaba un contundente mensaje sobre encontrar un nuevo amor. La modelo hizo énfasis en una frase que vio, afirmando que amaba estas palabras y las consideraba muy reales.

“‘Mientras muchos piensan que no vas a encontrar nuevamente a alguien por ser mamá de dos, yo disfruto como me besan la cicatriz de mis cesáreas’, uffff, amé esta frase, tan real, tan cierta, siempre sale el sol para tod@s”, escribió, haciendo alusión a aquellos que creen que por ser mamá no encontraría a una nueva persona que la ame y la desee de la misma manera.

“Mujeres debemos sentirnos orgullosas de nuestro cuerpo y más, de sus cicatrices”, agregó, centrándose en aconsejar a aquellas personas que no sienten aquel amor propio y se acompleja con sus cuerpos.

Varias personas reaccionaron al mensaje de Cruz, asegurando que tenía razón y que era una forma indirecta de confirmar que en su presente está disfrutando de un vínculo amoroso con alguien.