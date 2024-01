Carolina Gómez se queja de que Unicentro no dejó entrar a su perrito a la zona de comidas y causa un alboroto. Muchos respaldan al centro comercial

La presentadora Carolina Gómez armó todo un alboroto en redes sociales con una queja muy sentida. “Estuve en Unicentro Bogotá con mi perrito y me llevé la mala sorpresa de que ahora el centro comercial no es muy pet friendly. Lo dejaron entrar llenando un formulario, pero no pudimos entrar a ningún sitio para comer y en algunas tiendas no lo dejaban entrar. Una situación muy triste para una mascota muy linda y que no representa ningún riesgo”, dijo.