César Escola reveló uno de los episodios más amargos en su vida, la infidelidad de su pareja: “Fue durísimo”

Sin embargo, el trabajo del jurado de Yo me llamo no solo queda en la televisión colombiana, pues desde hace algunas semanas llegó a los escenarios en compañía de un selecto grupo de personalidades reconocidas en donde la música termina siendo la principal protagonista.

“En el show Michelle Santos cuenta una historia y fue increíble porque cuando ella lo empieza a contar, porque los textos no se ensayan (…) El público va a decir que estoy mintiendo, pero es la misma historia lo que me pasó a mí hace muchísimos años. De llegar al apartamento y tenían dos llaves y una matera en la mano de regalo, se abre la puerta de la habitación, se asoman y me dicen, puedes volver en 30 minutos y me fui. Fue durísimo”.