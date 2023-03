“Comparto bolsos y joyas, pero no el chorizo”: la particular frase de Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo

El lanzamiento de la primera parte de la docuserie que habla sobre la vida de Georgina Rodríguez en Netflix se hizo el 22 de enero de 2022 y tras el éxito que tuvo, ella logró ganar más de 10 millones de seguidores en sus redes sociales.

A la empresaria se le ha visto con muchos lujos - Foto: @georginagio

Ahora, en el estreno de la segunda temporada ha dejado ver las múltiples facetas que tiene como trabajadora, esposa y madre. Este último, sin duda, lo ha mostrado no solo en el documental, sino en su Instagram, puesto que comparte cada cosa o actividad relacionada con sus hijos. Cuando ella y su pareja Cristiano Ronaldo perdieron a su bebé Ángel, pidieron respeto por la situación y recibieron muchos mensajes de fortaleza.

Georgina Rodríguez recuerda a su bebé. - Foto: Instagram @georginagio

“Con nuestra más profunda tristeza tenemos que anunciar el fallecimiento de nuestro hijo. Es el dolor más grande que unos padres pueden sentir. Solo el nacimiento de nuestra hija nos da la fuerza para vivir este momento con algo de esperanza y felicidad. Queremos agradecer a los doctores y enfermeras por su cuidado y apoyo. Estamos devastados por esta pérdida y rogamos privacidad en este duro momento. Bebé, eres nuestro ángel. Siempre te amaremos. Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez”, escribieron en su momento anunciando lo sucedido.

En el primer capítulo de su documental, Georgina abrió el corazón para hablar sobre la pérdida de su hijo y recordó que él siempre va a estar presente con su alma, aunque no los acompañe físicamente. Además, dijo que a Cristiano también lo había afectado mucho, pero que les había servido para enseñar a valorar la vida.

Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo estrenó una serie de ella en Netflix. Foto Instagram @georginagio - Foto: Instagram @georginagio

En los siguientes capítulos de ‘Soy Georgina’ se sigue hablando de la modelo y como lo hizo en la primera parte, dejó ver su gusto por los bolsos de marcas lujosas. Lo que causó curiosidad en una de sus intervenciones fue la frase con la que hizo alusión a que compartía sus joyas y demás cosas costosas, pero nunca el chorizo.

Esto ocurrió en una parte de la docuserie donde se mostró a la pareja de CR7 con sus amigos, quienes iban a asistir a un concierto de la cantante Rosalía. Todos se subieron a una van y como Georgina se ha abierto más que nunca en este proyecto, también ha dejado salir sus ocurrencias.

“No pueden faltar los bocadillos de torta y chorizo antes de un concierto, pero menos en una excursión de bus”, sostuvo la también influencer. Y luego de ello uno de los integrantes de Las Queridas, como se llama su círculo de amigos, le pidió un pedazo de chorizo.

“Yo puedo compartir bolsos y joyas, pero no me hagáis compartir el chorizo”, a lo que todos se miraron y no pudieron contener la risa.

Cabe resaltar que esta no ha sido la única frase que ha marcado la serie de la modelo, pues también se ha abierto públicamente y ha invitado a sus televidentes para que pierdan el pudor sobre temas como los gases y la “caca”, “hay que normalizar ese tipo de situaciones” se le escucha decir en una de sus intervenciones.

Georgina Rodríguez sin duda ha dado mucho de qué hablar con esta nueva temporada de su serie, pues muchos la han tildado de mantenida por mostrar la vida de lujos que tiene junto a sus hijos y amigos, pero también hay quienes la admiran por su rol de esposa y madre de seis hijos, pues como ella aseguró aunque Ángel no esté en casa siempre está en su corazón.