Critican a la Gorda Fabiola por arriesgar los resultados de su cirugía estética en un acto imprudente

Fabiola Posada, más conocida como la gorda Fabiola, es una de las humoristas más populares de Colombia gracias a que lleva varias décadas en la televisión haciendo reír a los televidentes, con los chistes que interpreta en el programa de humor Sábados Felices. Sin embargo, ahora las plataformas que más usa la samaria son las redes sociales y, junto con su esposo Nelson Polanía ‘Polilla’ y su hijo Nelson, realizan videos que le sacan risas y enamoran a los cibernautas.

Con más de un millón de seguidores en su cuenta de Instagram, La gordita, como la llaman algunos, ha consolidado una fuerte comunidad en redes sociales, la misma que también reconoce su trabajo como empresaria, campo en el que se destaca con su propia marca de ropa para mujer: By La Gorda Fabiola, Tallas Grandes.

La humorista anunció que se pasará por el quirófano. - Foto: Tomada de Instagram @gorditafabiola

Por lo anterior, la humorista siempre ha sabido llamar la atención. Y, más recientemente, lo hizo al asomar la cabeza en un carro cuando este iba a gran velocidad en una carretera.

El cambio de imagen de Fabiola Posada

La historia es así: a finales de abril de este año, Fabiola Posada fue blanco de criticas al someterse a un procedimiento quirúrgico que se realizó con fines estéticos. A sus 59 años, sus fans y también detractores le aconsejaban a la comediante que enfrentara con dignidad el paso del tiempo y que pusiera la salud por encima de la belleza.

Sin embargo, la humorista publicó en sus redes sociales días después que el procedimiento había sido todo un éxito. Y, obviamente, aunque debía cuidarse como con cualquier otra intervención, la artista les confesó a sus seguidores: “Debo tener unos cuidados postoperatorios para que los resultados estéticos perduren”.

Sin embargo, ‘La gordita’ posteó recientemente un video en donde se ve cómo asomaba su cabeza por la ventana de un vehículo, el cual se movilizaba a gran velocidad por una carretera.

En la grabación se puede observar cómo la humorista no solo no tenía puesto el cinturón de seguridad del vehículo, sino que además no se estaba cuidando y usando la mentonera recomendada por los médicos tras su reciente cirugía estética en el rsotro.

La humorista Fabiola Posada se sometió a un procedimiento estético hace unas semanas. - Foto: Capturas cuenta de Instagram oficial de Fabiola Posada @gorditafabiola

Cabe aclarar que, en el año 2014, la artista atravesó por un delicado estado de salud tras sufrir cuatro infartos, por lo que debieron realizarle una cirugía a corazón abierto. Aunque ‘La Gordita’ superó con éxito la delicada intervención quirúrgica, solo días más tarde tuvo que ser ingresada a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por una hemorragia en las vías digestivas.

Cuatro años más tarde, en febrero de 2018, la humorista que es querida por miles de colombianos volvió a verse en un delicado estado de salud. Esta vez estuvo en coma durante casi un mes tras sufrir un desmayo durante un grabación del programa Sábados Felices, del Canal Caracol.

La Gorda Fabiola, en el año 2014, atravesó por un delicado estado de salud tras sufrir cuatro infartos, por lo que debieron realizarle una cirugía a corazón abierto. - Foto: Foto tomada de la cuenta de Instagram de @gorditafabiola

Esta vez, el incidente habría estado relacionado con un cuadro de desnutrición severa con anemia, lo que habría provocado que sus órganos fallaran. La humorista, una vez más, logró sobreponerse y vencer a la muerte.

“Yo tengo un ejército conmigo, el más poderoso de todos se llama Metatron; nadie habla de ellos. Aquella oración que a todos nos enseñan del ángel de mi guarda es cierta, todo el tiempo desde el momento en que nacemos somos asignados a un ángel que nos acompaña en vida y en el trance de la muerte a la otra dimensión. Ellos llegaron por mí, yo estaba muerta y ellos me sacaron del infierno. Existen esos dos umbrales, existen”, contó ‘La gorda Fabiola’ al recuperarse en ese entonces.