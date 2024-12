A propósito de los 90 años de vida y las siete décadas de carrera de uno de los artistas más importantes del país, la revista Jet-set conversó con él y con quien no lo deja ni a sol ni a sombra: una relación que pocos entienden y a ellos poco les importa. SEMANA reproduce el artículo.

“Entre nosotros hay un profundo cariño y admiración, porque no se puede querer a quien no se admira”, explica Felipe Achury, quien desde que conoció a David no se ha separado de él más de 24 horas. | Foto: LISA PALOMINO