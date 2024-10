Dayana Jaimes reveló que fue víctima de robo y expuso modalidad de estafa en la que cayó: “Ay, Dios mío”

Dayana Jaimes fue víctima de robo

“Buenas tardes, primero que todo. Vengo a contarles algo, algo que en mi vida nunca me imaginé que me podía suceder... pero me está pasando y ya sucedió. Imagínense que me levanto hoy muy temprano y me pongo a revisar el celular. Veo un mensaje que me llega donde hay un link y me dicen que en mi recibo del celular voy a recibir un descuento si lo pagaba en seguida. Yo no sé a mí qué me pasó... yo, una mujer que le pone esa malicia indígena a todo, le di clic a eso y me mandó directó al portal de Claro”, relató.