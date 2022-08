Demi Lovato vuelve al “ella”, pero afirma que sigue siendo una persona “fluida”

La controvertida cantante estadounidense Demi Lovato encendió las redes sociales nuevamente al anunciar que volvía a utilizar el pronombre “ella”, todo esto tras afirmar que últimamente se había sentido muy “femenina”, por lo que se sentía conforme al usarlos nuevamente.

La edición de su perfil de Instagram, en el que agregó el “she / her”, pronombres femeninos en inglés, junto con los “they/them” (ellos), que ya había puesto desde mayo de 2021 comenzó la controversia en las redes; sin embargo, fue hasta la publicación de una entrevista de la cantante en un reconocido pódcast cuando se confirmó la situación.

“Recientemente, me he sentido más femenina, así que he adoptado de nuevo el ‘ella’, pero creo que lo importante es saber que nadie es perfecto… Todo el mundo se equivoca con los pronombres en algún punto y especialmente cuando la gente está aprendiendo. Solo se trata de respetar”, expresó Lovato en medio el pódcast Spout, aclarando algunos rumores y explicando por qué había tomado la decisión.

“Para mí, soy una persona tan fluida que... sentí que, especialmente el año pasado, mi energía estaba equilibrada en mi energía masculina y femenina, de modo que cuando me enfrenté a la opción de entrar a un baño y leía mujeres y hombres, no sentí que hubiera un baño para mí porque no me sentía necesariamente como una mujer. No me sentía como un hombre. Simplemente, me sentía como un ser humano”, agregó la cantante en medio de su entrevista, explicando su decisión durante 2021.

Así entonces, tras un poco más de un año en el que Lovato indicó que era de género fluido y “no binario”, la cantante afirmó que durante los últimos meses había cambiado de parecer y había vuelto a sentirse más “femenina”, justamente por esta razón se sentía cómoda utilizando el pronombre “ella”, y escuchando que se refirieran de esta misma forma hacia su persona.

Es de recordar que, justo en el momento en el que la cantante decidió contar al mundo que se identificaba como “no binario”, publicó un video en su cuenta de Instagram, en la que recordaba que la mayor parte de su vida había estado expuesta a las pantallas y los medios de comunicación, por lo que quería compartir su cambio a todos sus seguidores, siendo este también una forma de apoyo a cientos de personas que pasan por la misma situación.

“He pasado la mayor parte de mi vida creciendo delante de todos ustedes. Han visto lo bueno, lo malo y todo lo que hay en medio. Mi vida no ha sido un viaje solo para mí, también vivía para todos los que estaban al otro lado de las cámaras. Y hoy estoy feliz de compartir más de mi vida con todos ustedes. Estoy orgullosa de contarles que me identifico como no binario”, fueron sus palabras en sus redes sociales.

Por otro lado, es de recordar que la reconocida intérprete se presentará el miércoles 7 de septiembre en el Movistar Arena de Bogotá, en un show que promete hacer vibrar a miles de asistentes con éxitos como Heart Attack, Échame la culpa y The Art of Starting Over.

Tras más de diez años desde su primera vez en Latinoamérica, Lovato regresa con un estilo más desarrollado y con la promoción de su octavo álbum de estudio, Holy Fvck, el cual será lanzado oficialmente el 19 de agosto por medio del sello Island Records.

“Estamos trabajando muy duro para ofrecer un espectáculo increíble para todos mis fanáticos y no puedo esperar para verlos en persona para celebrar esta nueva música”, fueron las palabras con las que Demi Lovato describió su Holy Fvck Tour para New York Times. “Estamxs listxs para sentirnxs como nosotrxs mismxs” y “Por fin estamos siendo honestx con nosotrxs”, agregó la artista.