Demi Lovato regresa a Colombia: estos son los precios de las boletas

El listado de conciertos para el segundo semestre de 2022 en Colombia sigue creciendo. Este martes 7 de junio se dio a conocer la noticia sobre la visita de la cantante estadounidense Demi Lovato, quien dará un show en Bogotá en el marco de su Holy Fvck Tour.

La reconocida intérprete se presentará el miércoles 7 de septiembre en el Movistar Arena, en un show que promete hacer vibrar a miles de asistentes con éxitos como Heart Attack, Échame la culpa y The Art of Starting Over. Tras más de diez años desde su primera vez en Latinoamérica, Lovato regresa con un estilo más desarrollado y con la promoción de su octavo álbum de estudio, Holy Fvck, el cual será lanzado oficialmente el 19 de agosto por medio del sello Island Records.

“Estamos trabajando muy duro para ofrecer un espectáculo increíble para todos mis fanáticos y no puedo esperar para verlos en persona para celebrar esta nueva música”, fueron las palabras con las que Demi Lovato describió su Holy Fvck Tour para New York Times. “Estamxs listxs para sentirnxs como nosotrxs mismxs” y “Por fin estamos siendo honestx con nosotrxs”, agregó la artista.

La preventa de la boletería para el concierto de Demi Lovato en Bogotá iniciará el 9 de junio, a las 9:00 a. m., y estará disponible hasta el 11 de junio, a las 8:59 a. m. Inicialmente, se habilitará para Clientes Movistar Preferencial y el Club de Fans.

El lunes 13 de junio, a las 9:00 a. m., y hasta 15 de junio, a las 8:59 a. m., estará disponible la preventa para clientes del Grupo Aval. La boletería general será liberada a partir del miércoles 15 de junio, a las 9:00 a. m., hasta agotar existencias.

El Holy Fvck Tour tendrá boletas desde 143.000 pesos hasta 1′654.000 pesos, sin incluir el servicio.

Arctic Monkeys también regresa a Colombia

Arctic Monkeys, una de las bandas más reconocidas del rock actual, anunció este martes que volverá a Colombia a finales del presente año. La agrupación liderada por Alex Turner se presentará el 17 de noviembre en el Coliseo Live de Bogotá.

Mediante un breve comunicado de prensa publicado en Twitter, los británicos confirmaron que estarán acompañados por el reconocido músico Father John Misty, quien será parte del show.

La banda, de igual manera, aprovechó el anunció para informar que la preventa de boletas comenzará el próximo jueves 16 de junio, mientras que la venta al público en general comenzará un día después.

“Estaremos tocando en el Coliseo Live de Bogotá, Colombia, este 11 de noviembre, con el apoyo de Father John Misty. Las entradas salen a la venta el jueves 16 de junio a las 9:00 a. m. (hora local”, precisó en el documento.

Previamente, la reconocida agrupación había confirmado que tocará en Brasil, Paraguay, Chile, Perú y Argentina, lo que daba los primeros toques de ilusión para verlos nuevamente en Colombia. La última vez que Arctic Monkeys visitó el país fue en 2019, cuando tocaron en el Festival Estereo Picnic.

We are playing Coliseo Live Bogotá, Colombia this November with support from @fatherjohnmisty. Tickets go on sale Thursday 16th June at 9am Local time. https://t.co/F22x8uz8j8 pic.twitter.com/PfuLkNLWVC — Arctic Monkeys (@ArcticMonkeys) June 7, 2022

La boletería general saldrá a la venta el viernes 17 de junio a través de Taquilla Live. Los clientes de los bancos del Grupo Aval podrán acceder a la preventa exclusiva desde el miércoles 15 de junio hasta el jueves 16 de junio, a la media noche.

Hace 20 años, Turner y sus amigos Matt Helders y Andy Nicholson le dieron vida a los Monos Árticos. Cuatro años después lanzan el apoteósico Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not, un disco que definió la década, el nuevo espíritu indie rock y que coronó a la banda en lo que fue su debut.

Cinco álbumes después la famosa banda inglesa sigue imponiendo tendencias, explorando sonidos y llenando escenarios en todo el mundo con himnos contemporáneos como: Do I Wanna Know, I Bet You Look Good On The Dancefloor, R U Mine y When The Sun Goes Down, entre otros.

La primera vez que la agrupación tocó en Colombia fue en 2014 en el antiguo Coliseo El Campín de Bogotá, que actualmente se llama Movistar Arena. Ahora se presentarán en el Coliseo Live, que abrirá sus puertas para el primer concierto de Páramo Presenta en este nuevo show para Colombia.