“Después de un tiempo ya no funciona”: así fue la historia de amor de Goyo y Tostao

El grupo ChocQuibTown llegó a la fama nacional e internacional al mezclar hip hip con ritmos tropicales y de Pacífico colombiano que cautivó a muchas personas en diferentes países. Este grupo está conformado por tres músicos representantes de la cultura del Chocó: Goyo, Tostao y Slow Mike.

Y aunque muchas personas pensaron que el grupo ya no estaba junto y cada integrante estaba trabajando en proyectos por aparte, realmente los integrantes de ChocQuibTown siguen trabajando en crear nueva música juntos.

Justamente, los tres integrantes sacaron una canción hace unas semanas que se llama “Bitcoin”, sencillo que ha ido a la par de las carreras individuales de cada uno de los integrantes del grupo chocoano, que sigue activo tanto musicalmente como en la televisión, en que se ha podido ver últimamente a Tostao mientras participaba de un reality de Canal RCN.

Aparte del talento del grupo, también fue muy recordado por la relación sentimental que tenían dos de sus integrantes. Goyo y Tostado se dieron a conocer como una pareja muy feliz, que además de compartir sus carreras musicales, decidieron compartir su vida, tanto así que tuvieron una hija juntos.

Pero al parecer, desde hace unas semanas la pareja se habría separado, según indicaban los rumores y las especulaciones alrededor del grupo. Sin embargo, ChocQuibTown siguió unido haciendo nuevos trabajos musicales junto a Slow Mike.

Y aunque aún no se ha comunicado nada oficialmente por los músicos, se dice que durante la grabación del programa MasterChef se mencionó varias veces que Tostao y Goyo estaban tramitando papeles de divorcio para hacer legal su separación como pareja.

Mientras que Tostao participaba del programa gastronómico de RCN, Goyo no hizo ningún comentario o mención sobre el papá de su hija y él tampoco mencionó en ningún momento a su pareja, por lo que comenzaron a sonar los rumores de la separación de los dos artistas.

Y aunque siempre fueron muy reservados, el amor de Goyo y Tostao fue muy admirado en el medio musical y por los seguidores de la banda. Sin embargo, al parecer, con el tiempo todo cambia y la relación ya no estaba funcionando como antes, por lo que los dos músicos tomarían caminos diferentes.

La pareja habría tenido más de 20 años de relación sentimental y los últimos once comprometidos con el matrimonio creando una familia y teniendo una hija de nombre Saba. Al momento de casarse, la pareja ya llevaba diez años de novios, por lo que la estabilidad era algo que caracterizaba la relación.

La nueva canción de ChocQuibTown

El grupo chocoano volvió a sacar una canción, que curiosamente habla del final de una relación sentimental, cuando una pareja acepta que ya no funciona y deben tomar caminos diferentes. ¿Habla de la pareja? Por ahora no se sabe, pero sus seguidores no han tardado en pensarlo.

Todos nos hemos enamorado alguna vez y después de un tiempo… nos damos cuenta que eso ya no funciona.

¿En quien te hace pensar Bitcoin? deja la inicial en los comentarios🤫🤭https://t.co/W2wazHLdRX — chocquibtown (@chocquibtown) April 27, 2022

La canción ha sido promocionada hace varios días desde las redes sociales oficiales del grupo y las cuentas personales de los integrantes. En una de las últimas publicaciones en Twitter, el grupo escribió: “Todos nos hemos enamorado alguna vez y después de un tiempo… nos damos cuenta de que eso ya no funciona”, escribió ChocQuibTown para promocionarla en la plataforma.

Luego de algunas semanas en las plataformas digitales, la canción ya cuenta con más de un millón de vistas en la red social YouTube, a la vez que ha tenido buenos números en las plataformas Spotify y Deezer. Lo que demuestra el buen recibimiento a “Bitcoin” de los seguidores del grupo chocoano.