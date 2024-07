Diana Hoyos revela cuánto le pagaron por su primer papel en televisión

Entre las talentosas y hermosas actrices que hay en la farándula colombiana, Diana Hoyos es una de las que más ha cautivado desde hace algunos años, no solo por su capacidad actoral, sino por su angelical rostro y personalidad.

Su primera aparición en la televisión fue en el reality de canto PopStars: Colombia , donde logró ser una de las finalistas, y aunque no logró quedar como una de las ganadoras, sí le sirvió como plataforma para darse a conocer y continuar su carrera en la pantalla chica.

Así se pudo ver durante la conversación que tuvo con la emisora Mix Colombia, donde le indagaron sobre el sueldo que recibió, dato que Hoyos no se negó en revelar.

“Se llamó La Jaula, yo no me acuerdo, eran fueron como dos millones... me pagaban mensual”, reveló en la entrevista Diana Hoyos.