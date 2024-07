Suso el Paspi anuncia salida de Caracol y sorprende a sus seguidores, ¿qué pasó?

Dany Alejandro Hoyos, más conocido como Suso el Paspi , es uno de los humoristas más reconocidos que hay en la televisión colombiana, esto, principalmente, gracias a The Suso’s Show, producción que desde hace unos años se transmite por las pantallas de Caracol Televisión, aunque, al parecer, pronto estaría por abandonar el canal.

Hola... les cuento que me voy de Caracol.

La noticia generó toda clase de reacciones entre sus seguidores, quienes dejaron opiniones como “Que pesar, pero bueno, ya era hora de cerrar ese ciclo como Suso. Es mejor no volverse tan cansón”, “No me digas esooooo, me muero”, “Que lástima lo mejor de la TV un domingo 👏👏Suso mi preferido”, “¿Qué pasó Dani? En fin el Señor te llevará a mejores lugares porque sos grande y un verraco. Avisa donde te podemos ver”.