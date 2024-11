Un nuevo ingrediente se sumó a la trama esta semana: una serie documental de Netflix titulada ‘Asquerosamente rico‘. Allí varias de sus víctimas cuentan en detalle cómo Epstein las reclutó, abusó de ellas y las manipuló para que se quedaran calladas. Sus relatos crudos y las acusaciones en primera persona contra algunos poderosos han generado revuelo; sobre todo porque en el documental hablan los policías que lo investigaron, los amigos que le ayudaron a surgir en el mundo de las finanzas y algunos de sus exempleados.

“Él se volteó y me pidió que me quitara la ropa, y Ghislaine, que estaba ahí y estuvo todo el tiempo, comenzó a tocarme mientras él se masturbaba”: Cirginia Guiffre

Allí queda claro que Epstein, a punta de carisma, narcisismo y una personalidad manipuladora, logró convertirse en millonario luego de ser un joven de clase media baja que no pudo terminar sus estudios de Física. Según quienes lo conocieron, era brillante, pero tramposo. Su exsocio Steven Hoffenberg, quien lo llevó a su firma, incluso acepta en el documental que lo contrató porque tenía una “moral cuestionable”: “Teníamos montado un esquema Ponzi (pirámide) de inversiones fraudulentas, y él era perfecto para eso. Hizo todo su dinero manipulando el precio de las acciones y robándoles a los clientes”.

Una vez en la cima y rodeado de poderosos, comenzó a dar rienda suelta a su afición por las menores de edad. Virginia Giuffre, una de sus primeras víctimas, cuenta que en 1999, cuando tenía 16 años y trabajaba de asistente en el spa de Mar-a-Lago, el condominio de Donald Trump, conoció a Ghislaine Maxwell, la novia de Epstein: “Era hermosa, educada y agradable. Me dijo que conocía a un hombre millonario que buscaba una masajista a domicilio y me pidió que fuera a verlo esa tarde para hacerle un masaje de prueba”. Una vez en la mansión del magnate, sin embargo, el trabajo pronto se convirtió en algo diferente: “Él se volteó y me pidió que me quitara la ropa, y Ghislaine, que estaba ahí y estuvo todo el tiempo, comenzó a tocarme mientras él se masturbaba”.