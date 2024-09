El ‘Desafío XX’ le rinde sentido homenaje a La Gorda Fabiola y su paso por ‘el Desatino’

No cabe duda que la partida inesperada de Fabiola Posada ha dejado en luto a un país entero debido a que era una mujer que irradiaba luz con su sonrisa y su especial forma de ser y de actuar.

“Cuando la diabetes se me declaró, yo era una mujer de 32 años, tenía un sobrepeso de 147 kilos y comencé a sentir una sed insaciable, un apetito desbordado, mucho sueño y cansancio. Yo solo quería dormir y, encima de eso, comencé a ver borroso”, manifestó hace unos años en La Red (Caracol TV).

Así mismo, el legado que dejó la colombiana y su carisma en ‘Sábados felices’ seguirán siendo recordados, pero el impacto de su partida se reflejó no solo en el público, sino también en aquellas personas que llegaron a conocerla , tal es el caso de Patricia Silva, otra de las humoristas del popular programa y quien expresó que sigue afrontando su pérdida con dolor y tristeza.

Incluso, en medio de una entrevista con el programa, Lo Sé Todo del Canal Uno, confesó que al conocer la triste noticia de la muerte de La Gorda Fabiola, su reacción fue tan intensa que su cuerpo no pudo soportar la presión emocional. “Me enfermé, se me subió la presión, me dio migraña y tuvieron que inyectarme”.