Día de Shakira: sus fans en todo el mundo celebrarán la carrera de la artista colombiana; el Movistar Arena se iluminará en su honor

¿La oveja negra?

La princesa Kate Middleton ha sido noticia este año por cuenta del diagnóstico de cáncer que recibió en enero pasado y cuya recuperación avanza por buen camino. Sin embargo, ha llegado de nuevo a los titulares de la prensa esta semana por otra razón: su hermano James, el menor de los Middleton, publicó Meet Ella: The Dog Who Saved My Life (Conoce a Ella: la perra que me salvó la vida), un libro donde cuenta detalles de una existencia que no ha sido nada fácil.