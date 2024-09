La Gorda Fabiola, antes de morir, confesó qué pensaba su hija de Polilla y cómo era la relación entre ellos

“Algunos dicen: ‘Pero Polilla no estuvo en la boda’. No sean tan quisquillosos. Les voy a explicar: no hay relación ni trato entre mi hermana Rosario, mi hija Alejandra y Polilla, esto ha sido así desde hace mucho tiempo. Es algo que me aflige dentro de la felicidad que mantengo, pero hay cosas que no se pueden forzar”, sentenció Fabiola en 2022.

“Soy un privilegiado. La vida me regaló otro papá, que me ha acompañado los últimos 28 años. Él me ha visto crecer, me ha apoyado, me ha guiado. Me prestaba vestidos cuando tenía eventos importantes, me enseñó el valor de la disciplina, me mostró lo que significa la pasión por la profesión”, expresó el joven en el post.