¿No se llevaban bien? Sale a la luz la razón por la que Polilla no iba a eventos familiares de la Gorda Fabiola

Razón por la que Polilla no acompañaba a la Gorda Fabiola a reuniones familiares

Aunque a la humorista y a Polanía se les veía juntos casi siempre en entrevistas, eventos, shows y en sus redes sociales, existía un momento en el que no compartían , y era cuando Fabiola pasaba tiempo con su familia, en especial con su hija, pero en su momento se encargó de asegurar que no era por nada malo.

View this post on Instagram

El hecho de que Polilla no estuviera presente en el evento, despertó las especulaciones y las críticas de los internautas. Por lo que en su momento la Gorda Fabiola se vio en la necesidad de aclarar lo sucedido públicamente.

“Algunos dicen ‘pero Polilla no estuvo en la boda’. No sean tan quisquillosos. Les voy a explicar: no hay relación ni trato entre mi hermana Rosario, mi hija Alejandra y Polilla, esto ha sido así desde hace mucho tiempo”, dijo Fabiola.