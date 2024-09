Esta es la foto que le tomaron a la Gorda Fabiola antes de ser hospitalizada y morir: “Tenía muchos dolores”

El artista fue enfático en decir que esa noche la comediante no lucía como de costumbre. “Ella siempre se veía con mucha energía, mamando gallo a cada rato. Pero, esa noche lucía decaída, como apagada, no era la misma de siempre, pero nadie esperaba esta fuerte noticia” , precisó.

Finalmente, sentenció: “Le dije a Nelson, su esposo, que mejor se presentara él solo para que ella no se esforzara y descansara. Pero, ella no lo permitió. Me dijo, ‘fresco, yo me presento en una sillita’ y así lo hizo por más de una hora. Ella era así”.