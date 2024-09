La conmovedora canción que la hija de la ‘Gorda’ Fabiola le dedicó durante el funeral

El video fue acompañado por un sentido mensaje: “Desde mis entrañas te canté hasta que ese gran nudo en mi garganta me lo impidió, mientras vestía un saco tuyo para sentir tu olor... Pero como no lo iba a hacer? Tú eras la primera en presumir mi voz y me obligabas a cantar cada vez que tenías oportunidad y cuando te miraba tenías tus ojos llenos de orgullo al verme con un micrófono. Como no lo iba a hacer con ese gran ejemplo que me diste, porque hacías reír plazas enteras mientras tu corazón lloraba… te amo eternamente mi guerrera, mi pilar, mi amiga, mi mamá!”.