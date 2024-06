Él es el hijo de Frank Solano, presentador de ‘La Red’; pocos lo conocen y ya lo convirtió en abuelo

“Mi hijo, el ahijado de Vargas. Significa: Cómo será que es el heredero, cómo será que todo está a nombre de él. Que es a la única persona que le consulto si le gusta o no le gusta algo en mi vida. Significa todo, pero la libertad, yo voy a la mía. Un día le dije: ‘¿Tú no vas a comprar un apartamento? Ajuíciate’. Y me dice: ‘Los hijos de los ricos no compramos casa, las heredamos”, dijo, soltando una risa.