¿El fin del capitán Jack Sparrow? y otras cinco noticias del mundo del entretenimiento

Todo parece indicar que, a pesar de los rumores, Johnny Depp no retomará su icónico papel del capitan Jack Sparrow.

Johnny Depp ha estado en la mira del ojo público después del final del sonado caso judicial que lo enfrentó con su exesposa Amber Heard.

Cuando él fue acusado de distintos abusos, una de las consecuencias fue su salida de la saga de Piratas del Caribe en el enigmático papel como el capitán Jack Sparrow. Luego de la resolución del pleito y de que fuera absuelto por las denuncias de Heard en su contra, se rumoró que podría volver a ocupar este rol, por el que se consolidó en el cine.

Pero él mismo lo desmintió. “Eso se lo inventaron”, dijo uno de los representantes del actor, aludiendo que no existe ningún contacto con Disney para un regreso a la saga más famosa de piratas. Sin embargo, manifestó que no se descarta nada para el futuro, aunque el mismo Depp había dicho con anterioridad que no planeaba volver.

El más cercano

Carlos Vives y su amiga, la cantante Shakira - Foto: getty images

“Definitivamente, sí, la siento triste”, dijo el cantante colombiano Carlos Vives sobre su amiga, la estrella musical Shakira, tras su separación del futbolista español del FC Barcelona, Gerard Piqué, luego de una relación que duró más de diez años.

El artista afirmó que, además de notar la tristeza de la barranquillera, era un momento muy difícil, sobre todo cuando “tiene una familia tan hermosa”.

Vives se alejó de los rumores que hablan acerca de alguna infidelidad de parte del deportista y se refirió a él como una persona “decente” y “educada”. Solo señaló que la cantante estaba triste, sin entrar en detalles.

Esto, recordando que ambos artistas llevan una amistad de muchos años, y hace un par de meses Vives compuso una canción, Currambera, en homenaje a Shakira.

El rey de internet

Ibai Llanos - Foto: getty images

El streamer español Ibai Llanos se coronó el fin de semana como el rey de internet. El masivo evento de boxeo llamado La Velada del Año II, organizado por Llanos y su equipo en el Palau Olimpic de Badalona, logró una audiencia virtual simultánea de 3 millones de personas.

El show, que contaba solamente con pugilistas aficionados, tuvo una audiencia cercana, e incluso mayor, a la de algunos eventos profesionales de esta disciplina.

La transmisión del streamer, de apenas 27 años, rompió todos los récords de la plataforma Twitch, situándose como uno de los más masivos y retransmitidos por internet. La Velada posiciona a Ibai como uno de los influenciadores de habla hispana más importantes del mundo.

¿Película en el limbo?

Ezra Miller - Foto: getty images

El actor estadounidense Ezra Miller sigue lejos de salir del foco público después de los múltiples escándalos y acusaciones en su contra, entre los cuales se encuentran los cargos de manipulación, acoso y abuso de menores de edad.

Como consecuencia de esto, Warner Bros. no presentó la película The Flash en la Comic-Con de San Diego, en Estados Unidos, además de haber retirado al actor de la Liga de la Justicia, por lo que ahora queda en duda si el filme logrará siquiera estrenarse en su fecha esperada el próximo año.

Se menciona la posibilidad de cancelarlo del todo si los escándalos contra el actor siguen creciendo, tras varias denuncias que intentan corroborar si Miller cometió algún delito grave.

El futuro de las películas de superhéroes de DC podría estar en manos de la justicia.

“No es como antes”

Woody Allen - Foto: getty images

El famoso actor y director de cine Woody Allen anunció su retiro de la pantalla grande. En una larga entrevista concedida al también actor Alec Baldwin, afirmó que el séptimo arte ya no es una de sus principales pasiones.

“El cine es menos placentero para mí”, dijo el artista, de 86 años, que ha dirigido casi un centenar de películas y ganó varios premios Óscar por sus producciones.

“No es como cuando entré en el negocio de las películas, no lo disfruto tanto ni me divierto”, afirmó Allen, haciendo referencia al auge de las plataformas de streaming y a lo efímeros que se han convertido los filmes, que solo duran “dos o tres semanas en los teatros”.

Allen afirmó que realizaría, sin embargo, una sola película más y se dedicaría a la escritura.

Rompiendo taquillas

Tom Cruise - Foto: getty images

Tom Cruise ha roto las taquillas del cine global con su nuevo estreno, Top Gun: Maverick. La película del actor, de 59 años, famoso por la saga Misión imposible y por realizar todas sus escenas de acción sin utilizar un doble, recaudó más de 1.000 millones de dólares en la taquilla mundial.

A pesar del éxito comercial de muchos de sus filmes, este nuevo lanzamiento representa un hito en la carrera del artista, pues se convirtió en su primera cinta en alcanzar la exorbitante cifra a menos de una semana del lanzamiento.

Top Gun, producida por Paramount Pictures, es la segunda más exitosa de la productora, ubicándose solamente por detrás de la famosa Titanic.

Además, este es el segundo filme en la época pospandemia que recauda esta cifra en las taquillas mundiales. Un récord de Cruise por donde se le mire.