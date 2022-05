¿Ibai apoya a Gustavo Petro? Comentario en una transmisión generó dudas en sus seguidores

Ibai es uno de los streamers más famosos de España y cuenta con millones de seguidores en el mundo, por lo que cada una de las cosas que dice en sus redes y videos, en vivo, terminan convirtiéndose en tendencia rápidamente.

Recientemente, durante una transmisión de Twitch, uno de los seguidores del creador de contenido le pidió que le enviara un saludo y suerte en la “prueba” de este domingo 29 de mayo a Gustavo Petro, candidato del Pacto Histórico.

SE LO HICIERON A @IbaiLlanos EN DIRECTO NAOOOOO JAJAJAKDJJDJSJSJSJSJS pic.twitter.com/VM7I4oPNZk — maf (@alternonea) May 24, 2022

Sin saberlo, Ibai dijo: “Gustavo Petro, mucha suerte para la prueba del domingo crack. Supongo que te refieres a examen, a una prueba de un examen”, dijo Ibai.

Inmediatamente los seguidores del candidato presidencial empezaron a replicar el video en redes sociales asegurando que el español apoya a Petro en estas elecciones.

Luego de ver que muchos de sus seguidores se reían, Ibai investigó quién era Gustavo Petro y apenas se enteró que era un político colombiano dijo “ahora dirán que soy un petrista”.

El candidato presidencial no dejó pasar el mensaje del español y le respondió: “Gracias @ibaillanos por tu saludo, seguro que sí nos irá bien en la prueba del domingo”.

Video | “¡Madre mía!”: la divertida reacción del ‘streamer’ Ibai Llanos tras probar el aguardiente.

Ibai Llanos contó que tuvo la oportunidad de probar el aguardiente durante la visita que tuvo de Juan Guarnizo, un youtuber ibaguereño.

“Estos días he conocido a muchos streamers latinoamericanos y ahora mismo estoy totalmente roto. Juan Guarnizo y Ari son dos personas absolutamente espectaculares”, manifestó el español.

El ibérico, de igual manera, puntualizó en la plataforma digital que actualmente tiene una relación bastante cercana con el colombiano. “A Juan lo considero un amigo de verdad, hemos pasado noches estupendas”, precisó.

Pese a que no entregó mayores detalles, el creador de contenidos europeo reiteró que no le gustó para nada el sabor del aguardiente y que no quiere volver a probarlo, por lo menos por un buen tiempo.

“Yo, el tequila y el aguardiente no quiero volver a probarlos. A los mexicanos no los comprendo, es que no puedo más. Ellos se toman cinco chupitos de tequila y no sienten nada, yo no podía más”, señaló.

Luego, agregó: “La verdad no podía más, pero llegó Juan y me dijo: ‘Hazlo por mí, esto es típico de Colombia. Me tomé unos aguardientes y madre mía, me estoy muriendo”.

Llanos finalmente compartió con todos sus seguidores cómo quedó después de haber tomado conjuntamente tequila y aguardiente. “Así nos dejó la combinación México-Colombia a los españoles”, concluyó.

¿Quién es Ibai Llanos?

Ibai Llanos es un joven español de 25 años que se convirtió en toda una celebridad gracias a sus transmisiones de videojuegos en Twitch. Empezó a comentar este tipo de temas hace unos siete años y desde entonces es la referencia de millones de jóvenes que siguen sus contenidos y comentarios.

Llanos recientemente fue entrevistado por el popular periodista ibérico Jordi Évole en su mansión en Barcelona, desde donde contó cómo le ha cambiado la vida esa plataforma digital.

Si bien no dio un cifra exacta, Évole calculó que al tener cerca de 40.000 suscriptores y, partiendo del hecho de que cada uno de estos seguidores paga cinco euros, el joven mensualmente podría estar ganando 120.000 dólares (500 millones de pesos), sin contar sus ingresos por YouTube y publicidad.

El streamer, además, indicó que paga 15.000 euros de alquiler por la mansión en la que vivió el exfutbolista Samuel Eto’o. Asimismo, aseguró que gran parte de sus ganancias las ahorra. “La ropa cara no me la puedo comprar. No tengo el carnet y tampoco tengo coches ni casas. Gasto mucho en comer bien”, enfatizó luego de reconocer que no es fácil llegar a ese punto y que su caso es uno en un millón.