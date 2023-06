El nuevo álbum de Shakira se estrenará en septiembre; esto es lo que se sabe

Sin duda, los fans de Shakira llevan meses esperando con ansias su nueva canción junto a Manuel Turizo y de paso su nuevo álbum. Aunque se había dicho que saldría para el mes de octubre, sus seguidores tendrán que esperar hasta septiembre para deleitarse con este disco en el que habrá canciones en inglés y español, y, por supuesto, colaboraciones de altura con artistas tan renombrados como Rauw Alejandro y Bizarrap.

La cantante de Barranquilla ha publicado en su perfil público un pequeño adelanto de Copa vacía, su último single junto a Manuel Turizo. Se trata de una letra bastante pegadiza, que al parecer, puede estar dedicada, de nuevo, a su expareja Gerard Piqué. Entre sus estrofas se encuentran versos como “Tú estás bueno, pero yo lo estoy más”.

De hecho, en entrevista con SEMANA, Turizo confesó que la nueva canción es muy diferente a sus producciones más recientes diciendo que la “Shakira entusada era cosa del pasado”.

Se le preguntó: ¿Cómo terminó al lado de Shakira para hacer Copa vacía?

A lo que el cantante respondió: “Aún no me lo creo. Shakira es la reina de la música latina. Desde hace tiempo veníamos buscando una canción para hacer juntos hasta que la encontramos. Estoy totalmente agradecido con ella por invitarme a formar parte de este proyecto. Es una artista que escucho desde niño y que ha sido una total inspiración. Ha sido una gran oportunidad también como música. El proyecto me lo presentó ella, yo hice mi aporte en compañía de mi equipo. Ya pronto, sale en cuestión de nada. Ante todo, es un proyecto de ella”.

SEMANA: ¿Y seguiremos escuchando a una Shakira despechada?

M.T.: : Es, más bien, un reguetón romántico y sentimental. No es la Shakira entusada, creo que eso ya es cosa del pasado, esto ya es un pasito más adelante de su vida. Es una propuesta diferente y eso lo va a notar la gente.

"Shakira es la reina de la música latina. Desde hace tiempo veníamos buscando una canción para hacer juntos hasta que la encontramos", dice Turizo. - Foto: Fotos tomadas de Instagram @manuelturizo y @shakira - Montaje: SEMANA

Aunque aún no hay una fecha exacta del estreno del nuevo álbum de Shakira, lo cierto es que el adelanto de la canción ya está dando que hablar.

En el video publicado en sus redes sociales, aparece en una tabla de surf mientras suena de fondo parte de la letra: “Siempre estás ocupado con tanto negocio, te haría bien mi amor un poquito de ocio, relájate aquí en el sofá y dame tu atención. No hay que ser poeta pa endulzarme el oído, suelta el teléfono usa tu mano conmigo”. Después, la cantante termina con un claro mensaje de empoderamiento: “Sé que estás bueno, pero más buena estoy yo”.

Si bien, expresa por medio de palabras fuertes el motivo del fin de su relación con Piqué. Cabe recordar que Shakira ha encontrado en sus canciones la mejor manera de contarle al público cómo fue reamente su historia de amor con el exfubolista.

La prohibición de Shakira que podría afectar la propuesta de matrimonio entre Piqué y Clara Chía

Pese a que ya se cumplió un año de la polémica separación entre la cantante colombiana Shakira y el exdefensa del Barcelona F.C., Gerard Piqué, los acontecimientos que envuelven a las dos celebridades no dejan de ser noticia.

Recientemente, se dio a conocer que el excuñado de la cantante barranquillera contraerá nupcias con quien ha sido su pareja permanente por varios años. Diversos medios de comunicación han informado que Shakira no le dio permiso a los hijos, que tuvo producto de la relación con Piqué, de ir a dicha boda y se especula que fue porque ella sabía de algo que se llevaría a cabo en esa fecha.

Diversos medios de comunicación han informado que Shakira no le dio permiso a los hijos, que tuvo producto de la relación con Piqué, de ir a dicha boda - Foto: Instagram @3gerardpique - @shakira

El diario ABC reveló en exclusiva que Clara Chía y Gerard Piqué contraerán nupcias muy pronto, luego de un año de relación. Se cree que el anunció lo hará la pareja el próximo 24 de junio, en medio del matrimonio del hermano del exfutbolista profesional, Marc Piqué, quien unirá su vida a María, la novia que ha tenido toda la vida.

Se cree que el anunció lo hará la pareja el próximo 24 de junio, en medio del matrimonio del hermano del exfutbolista profesional, - Foto: Europa Press

“Personas de su entorno más cercano dijeron a look que ya han comenzado con los preparativos del que se convertirá en uno de los días más especiales de su vida”, explicó el medio citado. Hasta el momento, ni Chía ni Piqué se han pronunciado al respecto, pero la prensa rosa estará al tanto de todo lo que suceda en dicha boda.

En medio de dicho anuncio Fiesta, de Telecinco, aseguró que “Shakira está dispuesta a boicotear la boda”.

“Los hijos no acudirían a la boda y esto es un motivo más que suficiente para avivar la guerra entre Shakira y Piqué”, aseguró el reportero de Fiesta, en la edición más reciente del programa de entretenimiento.

“Shakira boicotea la boda de Piqué y Clara Chía”, se leía en el banner del show al momento de la noticia. Según el programa, el ‘plan’ de Shakira sería que sus hijos no fueran para entorpecer el impacto del anuncio de la boda entre Clara y Piqué; sin embargo, según Fiesta, la relación de Chía con la familia de Piqué es tan buena que no creen que haya algo que dañe su plan, de ser cierto.