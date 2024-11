Él sería el tercero en discordia entre la relación de Alina Lozano y Jim Velásquez: “Me robaron el amor”

“Creí que era verdad que otro le había metido la sabrosa a Alina”; “Ella es actriz”; “El beso fue real”; “Dios mío, esa señora tiene mejor vida amorosa que yo”; “Me la creí, se vio tan real”; “Por Dios, que compartan el secreto, yo estoy más sola que un hongo”; “Casi me lo creo, pensé que terminaron”; “Muy buen video, la cadenita de Alina está hermosa”; “Casi me lo creo”, son algunos de los comentarios de los internautas.

Al ver lo que está pasando, Alina se para de la silla y, en medio del enojo, se lleva a Jim a la mesa en la que están compartiendo con algunos de sus familiares. Pese a que no se escuchan claramente las palabras que le menciona, se puede observar que no se siente cómoda con la situación.

“A mí ellos me encantan, al que no les guste que no los vea y punto”; “A muchas de acá veo que les gustaría ser ella y como no pueden, critican”; “Si fuera un hombre mayor con una joven, nadie diría nada, ni los estarían criticando. Vivan su vida, ellos son felices”; “Son demasiado graciosos, gracias por estos posts, gracias por las risas que nos ocasionan”, y “Que viva el amor, hay que ignorar los comentarios de la gente”, son algunas de las palabras que sobresalen.