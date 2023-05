Ella es Isabella Mebarak, la sobrina que Shakira presumió en sus redes y también tuvo que ver en la ‘Music Session’ junto a Bizarrap

Shakira no es la única integrante de la familia Mebarak con vena para el arte. Así lo evidenció este viernes 19 de mayo con la fotografía de Isabella Mebarack, una sobrina que se dedica al diseño y que inauguró una exhibición en Miami.

“Con mi sobrina Isabella Mebarak anoche en su exhibición en Miami. Al fondo “Amerikkkan” su obra protesta sobre Black Lives Matter. One of my fav”, escribió en Twitter la cantante barranquillera, que no ha dejado de recibir elogios tras su más reciente canción, Acróstico.

Con mi sobrina Isabella Mebarak anoche en su exhibición en Miami. Al fondo “Amerikkkan” su obra protesta sobre Black Lives Matter. One of my fav! pic.twitter.com/B98qcYiY3G — Shakira (@shakira) May 19, 2023

No es la primera vez que Shakira presume a su sobrina Isabella. Lo había hecho recién lanzó la Music Session #53 junto a Bizarrap, el éxito musical que más reacciones generó en la prensa rosa internacional desde que terminó su relación amorosa con Gerard Piqué. Valga recordar que en la letra, además de lanzarle pullas al exfutbolista, comparó a Clara Chía con un Renault Twingo.

En ese entonces, Shakira publicó una historia en Instagram haciéndole promoción a una sudadera edición especial diseñada por su sobrina, en cuyo estampado se ve su silueta y uno de los fragmentos más aclamados del sencillo: “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, dejando ver el provecho económico que la cantante le está sacando a la tusa.

“¡Sudadera edición limitada diseñada por mi sobrina!”, publicó Shakira en el boom de la Music Session #53.

La prenda que Isabella Mebarak le diseñó a su tía, Shakira. - Foto: Instagram: @Shakira

De Isabella Mebarak es poco lo que se conoce, realmente. Que es diseñadora y pintora, como figura en el perfil en Instagram, y tienen 24 años de edad, aunque se desconoce de cuál de los hermanos de Shakira es hija.

Para quienes no saben, la artista colombiana tiene nueve medios hermanos por parte de su papá, William Mebarak Chadid, aunque es hija única de la relación que él sostiene con Nidia del Carmen Ripoll Torrado. Uno de los más conocidos es Tonino, quien supuestamente días atrás se fue a los golpes con Piqué en Miami.

El éxito de ‘Acróstico’

La cuenta regresiva acabó ocho días atrás. Shakira volvió a sorprender con una canción, solo que en esta ocasión sin darle importancia a Gerard Piqué, con quien oficializó el fin de su relación amorosa casi un año atrás, y concentrándose en sus hijos, Milan y Sasha, a quien les dedicó una conmovedora letra.

Como se había especulado debido a la portada oficial de la canción y al fragmento de la letra que se filtró, la canción ‘Acróstico’ fue pensada en sus hijos, con los que se mudó a Miami recientemente para dejar un pasado difícil en Barcelona y por quienes le pidió respeto a la prensa rosa española.

Shakira lanzó Acróstico e hizo llorar a más de uno. - Foto: fotograma, 1.13 /1.56 / 2.24, Shakira - Acróstico (Official Lyric Video), Shakira, YouTube

El primer fragmento de la canción estuvo dedicado a su hijo mayor, el más cercano a Gerard Piqué, y dejó ver lo difícil que fue para Shakira ocultar la tristeza que le dejó la infidelidad del exfutbolista y despedirse de él tras doce años como pareja.

“Me enseñaste que el amor no es una estafa y que cuando es real no se acaba.

Intenté que no me veas llorar, que no veas mi fragilidad, pero

las cosas no son siempre como las soñamos

a veces corremos pero no llegamos

nunca dudes que aquí voy a estar”.

Sasha aparece cantando en el más reciente video de Shakira. 'Acróstico' es una dedicatoria a sus hijos. - Foto: Youtube

En cuanto a la parte de la letra pensando en Sasha, su hijo menor, llamó la atención el mensaje de fortaleza y de perdón, más allá del daño que algunos causen.

“Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla y aunque no sé poner la otra mejilla

aprender a perdonar es de sabios, que solo te salga amor de esos labios

si las cosas se dañan, no se botan, se reparan. Los problemas se afrontan y se encaran

hay que reírse de la vida

a pesar de que duelan las heridas”.