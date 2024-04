Ella será la chef que reemplazará a Carpentier como jurado en MasterChef Celebrity 2024

¿Por qué renunció Christopher Carpentier a MasterChef Celebrity?

Hace unos meses, Christopher habló de los motivos que lo llevaron a dejar el programa, mencionando que es por temas de salud, debido a que “Tengo unas hernias lumbares y cervicales. En la parte lumbar se me contraía la espalda y se apretaba de una manera que no me podía levantar, entonces, estar de pie tantas horas en el programa hacía que me doliera la espalda y el cuello”.