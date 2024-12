Muchos en el mundo del arte están sorprendidos por las declaraciones de David Hockney, uno de los artistas más prestigiosos de la actualidad. El británico hizo historia en noviembre de 2018 cuando Portrait of an Artist (Pool with Two Figures), una de sus pinturas más famosas, se vendió en 90 millones de dólares, lo que lo convirtió temporalmente en el artista vivo más caro del mundo, un puesto que un año después le quitó Jeff Koons.

Sin embargo, todo indica que de esa venta millonaria a él no le quedó mucho. O eso, por lo menos, dijo en una entrevista esta semana: que debido a las reglas que dominan el mundo del arte, solo recibió 14.000 dólares de ese famoso negocio.