Emocionante: así fue la experiencia de María Manotas al lanzarse de paracaídas junto a su novio

¿Quién es la actual pareja de Mari?

Su nombre es Alejandro Calderón, estudió administración de empresas en la Universidad Javeriana y a lo largo de su carrera ha demostrado su gusto en interés por los negocios, razón por la cual fundó Home Partner, el cual se dedica a la reparaciones específicas para varias áreas del hogar, y Wiwo Conecta, una plataforma encargada de ayudar a buscar trabajo de forma rápida y segura: “Nos enfocamos en los perfiles técnicos, no profesionales y jóvenes entrando al ámbito laboral en Colombia y Latinoamérica”, indica su perfil de LinkedIn.

Marimanotas se lanza desde un paracaídas

Adicionalmente, añadió: “Después o durante el momento de dejar una relación también sientes miedo de no saber si vas a poder con la responsabilidad de seguir con todo lo que emocional, física y económicamente implica. Después de lanzarte a emprender, vives con miedos de no vender, de qué no les guste tu producto, del que dirán, de cómo voy a pagar nómina, miedo al fracaso absoluto”.