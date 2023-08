Epa Colombia deja en evidencia sus dotes en la cocina, este es el plato que mejor prepara

Una vez tuvo todo en los términos que su receta lo indica, Epa Colombia procedió a realizar las pastas, cumpliendo con el mandato de que la salsa espera a las pastas, pero las pastas jamás van a sacrificar su término al dente porque el resto de alimentos no están preparados. Finalmente, cuando Barrera logró desmechar el pollo y lo combinó con el guiso que había preparado, vertió las pastas listas en la salsa para que se terminaran de cocinar y así por fin poder cenar.

Todo esto lo hizo Epa mientras iba narrando cada uno de los pasos que realizaba, dejando claro que le gusta la comida muy condimentada y que sabe muy bien qué cantidad de sal aplicar a los platos que ella prepara a su actual novia, Karol Samantha, y a su familia. Esta no es la primera vez que la empresaria de las queratinas revela que le gusta cocinar. Antes ya lo había dejado claro cuando le mostró su apartamento de lujo al presentador de La Red , Carlos Vargas.

En esta entrevista, Epa no solo reveló uno de sus hobbies, sino que también confesó que esto fue el motor para que ella adecuara su cocina con todas las facilidades del caso, como gavetas robotizadas que se abren y se cierran solas, neveras empotradas en la pared que parecen un mueble más del mobiliario y obviamente toda clase de electrodomésticos y utensilios dispuestos al servicio de la bogotana.

Epa Colombia venderá lujosas prendas en $2.000

‘Epa’ decidió limpiar su clóset, renovarlo y dejar ir algunas prendas que ya no usa o ya no le gustan. Hasta aquí todo va muy normal, sin embargo, el objetivo de la bogotana es vender todos los pantalones que ya no usa en una módica suma de $2.000 pesos colombianos, aun cuando la mayoría de jeans que quiere dejar ir tienen valores mayores a los $200.000 pesos.