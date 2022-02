Epa Colombia dice tener líos con exnovia por lujosa camioneta y apartamento que le regaló

Daneidy Barrera Rojas, conocida popularmente como Epa Colombia, se convirtió hace unos días en tendencia en las diferentes redes sociales debido a que terminó su relación sentimental con Diana Celis, jugadora de Independiente Santa Fe.

“Nosotras hace mucho tiempo que veníamos mal. Siempre la verdad sale a la luz, ante todo soy leal a Dios y a mí. No había dicho nada porque todo el mundo se daba cuenta de lo que estaba pasando”, precisó la empresaria.

La bogotana, de igual manera, señaló esta semana que las cosas con Celis no terminaron de la mejor manera. Incluso, manifestó que supuestamente la agredió físicamente en repetidas oportunidades.

Mediante una transmisión en Instagram, la creadora de contenidos también señaló que actualmente ha tenido varios problemas con la futbolista debido a que no le ha devuelto unos lujosos bienes que le regaló, incluidos un apartamento, una camioneta Mazda y dos motos.

“Yo trataba de arreglar las cosas y de aportar lo mejor de mí, pero todo en la vida se va acabando y las personas te van descuidando. Yo quise terminar las cosas bien con Diana, pero ella no quiso”, afirmó inicialmente.

Luego, agregó: “Hace un mes yo ya le venía diciendo: ‘Amor pasémonos las cosas’, y ella no quería. Si no me las quiere pasar, que se quede con eso porque Dios me ha bendecido y me ha dado todo. Entonces, creo que me las volvería a dar”.

Celis, por su parte, compartió recientemente en Instagram un mensaje en el que indicaba que Barrera Roja salía con otra mujer desde octubre pasado. Sin embargo, no se ha pronunciado hasta el momento sobre las últimas afirmaciones de la influenciadora.

¿Cuánto ganaba Epa Colombia por hacer publicidad en redes?

Barrera Rojas estuvo hace unos meses como invitada en el programa de Juanpis González, en el que reveló algunos detalles personales de su vida y de cómo incursionó en el mundo de las redes sociales.

La creadora de contenidos también contó en medio de la entrevista que anteriormente ganaba mucho dinero por publicidad. Sin embargo, puntualizó que por orden judicial no puede tener en la actualidad ningún beneficio económico a través de ese medio.

“Me contrataban para hacer publicidad, ya que siempre buscaban a las personas que más polémica generaban en Colombia. Me pagaban 10, 20 y hasta 30 millones de pesos. Si usted decía que esa publicidad valía diez millones, pues la persona que lo contrataba le pagaba ese dinero”, afirmó.

Por último, enfatizó: “Al principio, para ayudar a mi familia, yo hacía lo que fuera. He salido adelante a punta de escándalos. Acá en Colombia a la gente le gusta el chisme. Las personas están más pendientes del chisme que de aprender otras cosas”.

Epa Colombia señaló finalmente en el informal diálogo con el comediante que debido a las sanciones que le impusieron por vandalizar una estación de TransMilenio tuvo que ingeniárselas para salir nuevamente adelante, por eso decidió crear su compañía de queratinas.